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Palmeiras x Corinthians: onde assistir, arbitragem e escalação

Confira todas as informações do Dérbi válido pela 28ª rodada do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 20:30

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 20:30

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
Por conta dos compromissos do Palmeiras na Libertadores da América, o clássico pelo torneio nacional está sendo realizado duas semanas após o previsto inicialmente.
Atualmente, o Verdão está na sexta colocação, com 48 pontos conquistados, e vem de um empate contra o Grêmio, no Allianz. O Corinthians, por sua vez, ocupa a oitava colocação, com 42 pontos. Na última rodada (29ª), o Alvinegro aplicou a maior goleada da história da Neo Química Arena, diante do Fluminense, por 5 a 0.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras x Corinthians será nesta segunda: relembre cada Dérbi no Allianz ParqueOS RETORNOS DE FELIPE MELO, DANILO E GABRIEL SILVA; PATRICK DE PAULA E GABRIEL VERON CUMPREM CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO FÍSICA NO PALMEIRAS
As novidades durante os treinamentos do Palmeiras na Academia de Futebol no sábado (16), em preparação para o Dérbi, foram os retornos de Felipe Melo, Danilo e Gabriel Silva. Os atletas participaram das atividades de forma integral.
Felipe Melo fraturou o tornozelo esquerdo contra o Vasco, no dia 8 de novembro do ano passado, pelo Brasileiro. Já Danilo sofreu uma entorse no tornozelo direito diante do River Plate-ARG, na terça (12), pela Libertadores, e foi desfalque contra o Grêmio. Por fim, Gabriel Silva estava com dores musculares e realizou um trabalho de fortalecimento muscular nas últimas semanas.
Gabriel Veron e Patrick de Paula cumpriram cronograma na parte interna do centro de excelência e também no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, enquanto se recuperam de lesões musculares.
RAMIRO VOLTA; OTERO É DESFALQUE DO CORINTHIANS
Uma das novidades para o técnico Vagner Mancini em preparação para o clássico é o retorno do meio-campista Ramiro, que cumpriu suspensão na última rodada e disputa a posição de titular com Cantillo. O Corinthians segue sem contar com o meia Otero, diagnosticado com Covid-19.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Corinthians
Data: 18 de Janeiro de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima-RSAssistentes: Leirson Peng Martins-RS e Andre da Silva Bitencourt-RSVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-SP, Thiago Duarte Peixoto-SP e Gustavo Rodrigues de Oliveira-SP
Transmissão: – PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil)
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X CORINTHIANS
PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (Willian Bigode). Técnico: Abel Ferreira
Desfalques: Gabriel Veron, Gustavo Gómez, Patrick de Paula, Wesley e Luan Silva (lesionados);Pendurados: Lucas Lima, Raphael Veiga, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;Suspenso: Marcos Rocha (terceiro amarelo);Voltam de suspensão: Gabriel Menino (terceiro amarelo)CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô. Técnico: Vagner Mancini
Desfalques: Otero (Covid-19); Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira e Lucas Piton (machucados);Pendurados: Cantillo, Luan, Fagner, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio;Suspensos: Ninguém;Voltam de suspensão: Ramiro (terceiro amarelo)

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