Palmeiras x Ceará: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Com a terceira posição garantida nesta edição do Brasileirão, o Verdão, que soma 63 pontos, vem de um empate em 0 a 0 contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 10ª posição da competição nacional, com 50 pontos conquistados, e, na última rodada, também empatou sem gols contra o América-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza.CRIAS DA ACADEMIA SEGUEM SENDO OS TITULARES PARA O ÚLTIMO CONFRONTO PELO BRASILEIRÃO

Após empate com o Athletico-PR, as Crias da Academia se reapresentaram para as atividades de preparação para o duelo contra o Ceará, em Barueri. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida receberam folga.

Os treinos aplicados pela comissão técnica Sub-20 sob a orientação do treinador Paulo Victor Gomes, estavam repleto de jogadores da categoria, com exceção do goleiro Vinicius Silvestre, que realizou no campo ao lado dos goleiros do time Sub-20 (Mateus, Kaique e Natan).

Com isso, as Crias seguem entre os relacionados para o último embate pelo Brasileirão.JÁ NA SUL-AMERICANA, CEARÁ SONHA COM LIBERTADORES

A briga por uma vaga para a Pré-Libertadores 2022 ficará acirrada na última rodada. Enquanto Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras já estão garantidos na competição continental, o Ceará ainda sonha com a vaga para o torneio.

Garantido na Sul-Americana, o Vozão precisa vencer o Palmeiras e contar com um tropeço do Bragantino, Fluminense (7º) e América-MG (8º) para se classificar.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Ceará

Data: 09 de dezembro de 2021, quinta-feira;Horário: 21h30 (de Brasília);Local: Arena Barueri, em Barueri-SPÁrbitro: Sávio Pereira Sampaio – DFAssistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade – DF e José Reinaldo Nascimento Junior – DFVAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda – RJ, Silbert Faria Sisquim – RJ e Gilberto Corrale – SP

Transmissão:– SPACE (do grupo Turner/TNT) – canal por assinatura para todo o Brasil, exceto São Paulo;– PREMIERE (pay-per-view);

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Michel, Naves e Lucas Freitas; Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes e Vanderlan; Giovani, Gabriel Veron e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes

Desfalques: Weverton, Mayke, Marcos Rocha, Gómez, Luan, Piquerez, Jorge, Jailson, Danilo, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Patrick de Paula, Zé Rafael, Breno Lopes, Deyverson, Dudu, Luiz Adriano, Rony, Willian (poupados);Suspensos: Ninguém; Pendurados: Weverton, Luan, Rony, Gustavo Scarpa, Kuscevic, Deyverson e Vitor Castanheira (auxiliar técnico);Voltam de suspensão: João Martins (auxiliar técnico – 3º cartão amarelo) e Gabriel Veron (Expulso após 2º cartão amarelo);

CEARÁ: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Yony González). Técnico: Tiago Nunes

Desfalques: Jael, Bruno Pacheco, Erick e Gabriel Dias (machucados); Suspensos: Ninguém; Pendurados: – Voltam de suspensão: Ninguém;