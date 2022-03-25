Palmeiras x Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Quebrando recordes e ainda invicto no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Bragantino neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque pela semifinal da competição. Jogo único, a disputa prevê pênaltis caso termine empatada em 90 minutos.No jogo entre as equipes pela fase de classificação, na última rodada, os times empataram em 1 a 1. Já classificados, ambos atuaram com escalações reservas.

Buscando a vaga na decisão do campeonato onde virou o favorito absoluto, o técnico Abel Ferreira continua com os conhecidos problemas habituais das últimas rodadas para o duelo.

O goleiro Weverton e o zagueiro Kuscevic continuam servindo suas seleções nacionais nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano, no Catar, e estão fora.

O zagueiro Luan também continua entregue ao departamento médico com uma entorse no tornozelo direito e é desfalque certo.

A novidade pode ser Gustavo Gómez. O zagueiro levou o segundo cartão amarelo pela seleção paraguaia e como está suspenso, foi liberado para voltar ao Palmeiras. Passará por avaliação e pode ter a escalação confirmada.

Pelo lado do Bragantino, problemas. O atacante Artur, principal destaque da equipe, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e está fora do jogo.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS x BRAGANTINO

Data: 26/3/2022 (sábado), às 18h30 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAuxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Evandro de Melo LimaVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Marco Antonio de Andrade Motta JuniorTransmissão: Paulistão Play, YouTube e Premiere

PALMEIRASMarcelo Lomba; Murilo, Jailson (Gustavo Gómez) e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e RonyTécnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton e Kuscevic (servindo suas seleções nacionais) e Luan (contundido)

BRAGANTINOCleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Bruno Tubarão e YtaloTécnico: Maurício Barbieri

Desfalques: Artur (contundido)TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!