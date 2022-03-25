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futebol

Palmeiras x Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Ainda invicto, Verdão luta para chegar à decisão do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 19:05

Publicado em 25 de Março de 2022 às 19:05

Quebrando recordes e ainda invicto no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Bragantino neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque pela semifinal da competição. Jogo único, a disputa prevê pênaltis caso termine empatada em 90 minutos.No jogo entre as equipes pela fase de classificação, na última rodada, os times empataram em 1 a 1. Já classificados, ambos atuaram com escalações reservas.
Buscando a vaga na decisão do campeonato onde virou o favorito absoluto, o técnico Abel Ferreira continua com os conhecidos problemas habituais das últimas rodadas para o duelo.
O goleiro Weverton e o zagueiro Kuscevic continuam servindo suas seleções nacionais nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano, no Catar, e estão fora.
O zagueiro Luan também continua entregue ao departamento médico com uma entorse no tornozelo direito e é desfalque certo.
A novidade pode ser Gustavo Gómez. O zagueiro levou o segundo cartão amarelo pela seleção paraguaia e como está suspenso, foi liberado para voltar ao Palmeiras. Passará por avaliação e pode ter a escalação confirmada.
Pelo lado do Bragantino, problemas. O atacante Artur, principal destaque da equipe, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e está fora do jogo.
FICHA TÉCNICAPALMEIRAS x BRAGANTINO
Data: 26/3/2022 (sábado), às 18h30 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAuxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Evandro de Melo LimaVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Marco Antonio de Andrade Motta JuniorTransmissão: Paulistão Play, YouTube e Premiere
PALMEIRASMarcelo Lomba; Murilo, Jailson (Gustavo Gómez) e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e RonyTécnico: Abel Ferreira
Desfalques: Weverton e Kuscevic (servindo suas seleções nacionais) e Luan (contundido)
BRAGANTINOCleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Bruno Tubarão e YtaloTécnico: Maurício Barbieri
Desfalques: Artur (contundido)TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: RaphaelVeigaeGustavoScarpacomemoramgolcontraoItuano,naúltimaquarta(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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