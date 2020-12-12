Palmeiras x Bahia, clássicos de Manchester e de Madri... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O sábado do futebol será agitado pelas partidas do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga e La Liga. Na Inglaterra, United e City fazem o dérbi de Manchester pelo Campeonato Inglês. Enquanto isso, Real Madrid e Atlético de Madrid também se confrontam no Campeonato Espanhol. O líder Bayern de Munique vai jogar fora de casa nesta rodada do Campeonato Alemão.
Já no Brasil, Palmeiras e Bahia entram em campo para disputar a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A competição nacional também terá outras cinco partidas no sábado. Athletico-PR e Atlético-MG é o único sem transmissão.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão09h30 - Wolves x Aston VillaPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
12h - Newcastle x West BromwichPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
14h30 - Manchester United x Manchester CityPremier LeagueOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Everton x ChelseaPremier League Onde assistir: Fox Sports
14h30 - Union Berlin x Bayern de MuniqueBundesligaOnde assistir: Band
17h Real Madrid e Atlético de MadridLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
17h - RB Bragantino x FortalezaCampeonato BrasileiroOnde assistir: Premiere
19h - Internacional x BotafogoCampeonato BrasileiroOnde assistir: Premiere
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO
19h - Palmeiras x BahiaCampeonato BrasileiroOnde assistir: TNT, EI Plus, Premiere
21h - Goiás x GrêmioCampeonato BrasileiroOnde assistir: SporTV e Premiere
21h - Ceará x Atlético-GOCampeonato BrasileiroOnde assistir: Premiere
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
16h - Figueirense x Cuiabá Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
18h30 - América-MG x Paraná Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Confiança x Juventude Série BOnde assistir: Premiere
21h - Chapecoense x CRB Série BOnde assistir: Premiere