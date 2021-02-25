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Palmeiras x Atlético-MG pode marcar a volta de Gabriel Veron, que busca jogar primeira final da temporada

Atacante sofreu com lesões na temporada 2020/21 e, por isso, não atuou nas decisões do Paulistão e da Copa Libertadores da América
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LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 08:10

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:10

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
A final da Copa do Brasil se aproxima, mas o Palmeiras ainda precisa cumprir tabela no Brasileirão e, para isso, enfrentará o Atlético-MG nesta quinta-feira. A partida, que não tem grande significado para o campeonato, pode marcar a volta do ponta Gabriel Veron, um importante jogador do elenco palestrino.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela Puma
– Estou muito feliz por estar de volta. Mais uma vez, agradecer ao DM (departamento médico) por todo o apoio e todo o tratamento comigo. Muito feliz por estar de volta – comentou a Cria da Academia.O atacante está lesionado desde o dia 26 de janeiro e terá no confronto contra o Galo a oportunidade de ganhar ritmo e mostrar que está apto para disputar os jogos finais da Copa do Brasil.Problemas musculares foram recorrentes na temporada de Gabriel Veron, que, devido a lesões, perdeu a oportunidade de disputar a final do Campeonato Paulista e a decisão da Copa Libertadores da América. Além disso, o atleta viajou para o Catar com a delegação, mas teve de ser cortado da lista de inscritos, dado que não estava recuperado e, portanto, não poderia atuar.
Deste modo, a Copa do Brasil será a primeira oportunidade da Cria da Academia de mostrar que pode ajudar o time no momento mais decisivo do campeonato, algo que ocorreu inúmeras vezes quando o atleta atuava pelas categorias de base do Maior Campeão Nacional.– Infelizmente, não consegui jogar nenhuma final, mas sempre estive com o grupo, dando meu máximo, tentando ajudar da melhor forma. Agora, na Copa do Brasil, vou estar disponível pro treinador e vou dar meu máximo sempre – afirmou o camisa 27.
Na competição, o ponta já disputou três confrontos, anotando dois gols e uma assistência. Além disso, ao balanças as redes contra o Ceará, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pelo Palmeiras na história do torneio.
Antes de disputar sua primeira final como profissional, porém, Gabriel Veron irá com o elenco do Palmeiras para Belho Horizonte, onde o time enfrenta o Atlético Mineiro, pela 38ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília).

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