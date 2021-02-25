Palmeiras x Atlético-MG pode marcar a volta de Gabriel Veron, que busca jogar primeira final da temporada

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

A final da Copa do Brasil se aproxima, mas o Palmeiras ainda precisa cumprir tabela no Brasileirão e, para isso, enfrentará o Atlético-MG nesta quinta-feira. A partida, que não tem grande significado para o campeonato, pode marcar a volta do ponta Gabriel Veron, um importante jogador do elenco palestrino.

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– Estou muito feliz por estar de volta. Mais uma vez, agradecer ao DM (departamento médico) por todo o apoio e todo o tratamento comigo. Muito feliz por estar de volta – comentou a Cria da Academia.O atacante está lesionado desde o dia 26 de janeiro e terá no confronto contra o Galo a oportunidade de ganhar ritmo e mostrar que está apto para disputar os jogos finais da Copa do Brasil.Problemas musculares foram recorrentes na temporada de Gabriel Veron, que, devido a lesões, perdeu a oportunidade de disputar a final do Campeonato Paulista e a decisão da Copa Libertadores da América. Além disso, o atleta viajou para o Catar com a delegação, mas teve de ser cortado da lista de inscritos, dado que não estava recuperado e, portanto, não poderia atuar.

Deste modo, a Copa do Brasil será a primeira oportunidade da Cria da Academia de mostrar que pode ajudar o time no momento mais decisivo do campeonato, algo que ocorreu inúmeras vezes quando o atleta atuava pelas categorias de base do Maior Campeão Nacional.– Infelizmente, não consegui jogar nenhuma final, mas sempre estive com o grupo, dando meu máximo, tentando ajudar da melhor forma. Agora, na Copa do Brasil, vou estar disponível pro treinador e vou dar meu máximo sempre – afirmou o camisa 27.

Na competição, o ponta já disputou três confrontos, anotando dois gols e uma assistência. Além disso, ao balanças as redes contra o Ceará, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pelo Palmeiras na história do torneio.