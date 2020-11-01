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futebol

Palmeiras x Atlético-MG: escalações, arbitragem e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 17h no Allianz Parque, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Galo vem de semana livre e Verdão de técnico novo...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 18:25

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:25

Crédito: Divulgação Palmeiras
Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, nesta segunda-feira (2), às 17h (de Brasília).
O Verdão entrou na rodada na sétima colocação do Brasileirão com 25 pontos conquistados e vem de uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Atlético-GO. Já o Galo, entrou em terceiro lugar na competição com 32 pontos. Na última rodada, o clube mineiro empatou sem gols com o Sport, em Belo Horizonte.ABEL FERREIRA É O NOVO TÉCNICO DO PALMEIRAS​O Palmeiras anunciou na noite da última sexta-feira (30), a contratação do técnico Abel Ferreira, que estava no PAOK, da Grécia. O treinador de 41 anos de idade assinou vínculo até o fim de 2022 e será o primeiro português a comandar o Verdão em toda a história.
GALO COM SEMANA CHEIA​A última partida o Atlético-MG aconteceu no último sábado (24). Sem jogo no meio de semana, os jogadores atleticanos tiveram dois dias de folga (domingo e segunda) e a preparação para o duelo contra o Palmeiras foi somente na terça e, por consequência, o técnico Jorge Sampaoli teve atletas descansados e recuperados.
FICHA TÉCNICA​PALMEIRAS X ATLÉTICO-MGData/hora: 2/11/2020 / 17h (de Brasília)Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)​Assistentes: Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre, ambos de Santa CatarinaVAR: Rodrigo Dalonso Ferreira, William Machado Steffen e Thiaggo Americano Labes, todos de Santa CatarinaTransmissão: Premiere e tempo real do L!
PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Andrey LopesDesfalques: Marcos Rocha e Lucas Esteves (em transação física); Luan Silva (machucado)Suspenso: NinguémPendurados: Rony, Gustavo Scarpa, Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Wesley, Danilo e Ramires
ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Allan), Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Eduardo Sasha e Marrony (Marquinhos). Técnico: Jorge Sampaoli​Desfalques: Hyoran (pertence ao Palmeiras); Diego Tardelli (machucado); Suspenso: Keno (3º cartão amarelo)Pendurados: Jorge Sampaoli

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