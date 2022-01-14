Palmeiras x Atlético-GO: veja provável escalação do Verdão e onde assistir ao jogo pela Copinha

Apontado como um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de juniores, o Palmeiras continua sua saga na competição enfrentando o Atlético-GO pela terceira fase da competição neste sábado (15), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), às 11h (de Brasília).Com três vitórias e um empate até aqui, o Verdão encara os goianos apenas sem poder contar justamente com sua maior revelação, o atacante Endrick, de 15 anos, que continua afastado por ter diagnosticado Covid-19.

Testado positivo junto com a joia, o meia Jhonatan não apresenta mais sinais da doença em seus exames e está liberado para a partida.

De resto, todos os outros jogadores que estavam vetados ou foram realocados para treinarem com o elenco profissional já voltaram na goleada por 4 a 0 ante o Mauá FC na quinta-feira (13).

Titular da equipe na Copinha, Fabinho marcou seu primeiro gol na competição na última partida e garante que o grupo está focado e preparado para o duelo contra o Atlético-GO.

- Sabemos da qualidade do adversário e por isso vamos precisar fazer um grande jogo para avançar de fase. O campeonato está afunilando e precisamos estar muito concentrados para vencer essa partida. Estamos nos preparando pra isso e se Deus quiser vamos seguir adiante na Copinha.Confira as informações da partida:

PALMEIRAS x ATLÉTICO-GO

Local: Estadio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data/Horário: 15/1/2022 (sábado), às 11h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo Gomes Paes DominguesAssistentes: Fernando Afonso Gonçalves de Melo e Alexandre Basílio VasconcellosOnde acompanhar: SporTV

PALMEIRASMateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan ; Giovani, Gabriel Silva e João Pedro (Vitinho)Técnico: Paulo Victor Gomes

Desfalques: Endrick (Covid-19)TABELA

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