Palmeiras x Athletico-PR: veja onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Arte - Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

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Na vice-liderança da competição nacional com 32 pontos, seis atrás do líder Atlético-MG, o Verdão não vence há quatro rodadas e no seu último confronto foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 0 em casa. Já o Furacão, por sua vez, ocupa a nona posição do torneio com 23 pontos e, na última rodada, perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

Durante os treinamentos aplicados pelo técnico Abel Ferreira na manhã desta sexta-feira (27), em preparação para o duelo contra o Athletico-PR no Allianz Parque, a novidade fica pela presença do lateral-esquerdo Jorge. Contratado no dia 23 de julho, o atleta avançou em seu processo de transição física, cumpriu seu cronograma na parte interna do centro de excelência e também na caixa de areia.

Veja a tabela completa do BrasileirãoJá os demais companheiros, realizaram atividades em um trabalho com três times e usando uma metade do gramado da Academia. Enquanto dois (com oito componentes) se enfrentavam, os jogadores do terceiro time, dispostos nas laterais e nas linhas de fundo, podiam participar como ‘curingas’.

Na parte final dos treinos, os atletas disputaram um recreativo e alguns aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.

O zagueiro Thiago Heleno é um desfalque certo para o duelo contra o Verdão no Allianz Parque. O atleta foi expulso na derrota contra o Corinthians no último domingo (22) e cumpre suspensão automática. Zé Ivaldo deve ser o substituto.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Athletico-PR

Data: 28 de Agosto de 2021, sábadoHorário: 21h (horário de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SPÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden - RSAssistentes: Jorge Eduardo Bernardi - RS e José Eduardo Calza - RSVAR: Daniel Nobre Bins - RS, Lucio Beiersdorf Flor - RS e Giuliano Bozzano - MG

Transmissão:– TNT SPORTS – TV por assinatura; HBO MAX e ESTÁDIO TNT SPORTS (aplicativo de streaming); – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Vinicius (lesão no joelho esquerdo) e Jorge (em transição física);Suspensos: Ninguém; Pendurados: Gabriel Menino;Voltam de suspensão: Patrick de Paula (Vermelho após o 2º Amarelo), Abel Ferreira [técnico] e João Martins [auxiliar técnico] (Vermelho Direto);

ATHLETICO-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Fasson) e Abner; Richard, Léo Cittadini e David Terans; Nikão (Fernando Canesin), Jader e Bissoli. Técnico: António Oliveira