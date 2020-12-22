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Palmeiras x América-MG: saiba como assistir ao duelo semifinal

A partida poderá ser vista na TV aberta, TV por assinatura e pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 08:08

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 08:08

Crédito: Palmeiras x América-MG duelam pela semifinal da Copa do Brasil (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.
>> 7 a 1, eliminação na pré-Libertadores e mais: os 20 maiores vexames no mundo do futebol na década
​Nas quartas, o Verdão despachou o Ceará com uma vitória por 3 a 0 e um empate por 2 a 2. Já o Coelho venceu o Internacional nos pênaltis (6 x 5) após resultados iguais nos confrontos da ida e volta por 1 a 0.Para acompanhar o duelo, há várias opções. A partida conta com as transmissões da Rede Globo, em TV aberta, com o SporTV, em TV por assinatura e também no Pay-per-view, com o Premiere.
>> Simule as semifinais da Libertadores
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globoplay, e Premiere Play. Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do L!/NP.

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