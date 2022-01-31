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futebol

Palmeiras x Água Santa: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Allianz Parque, pelo Paulistão. Verdão busca manter boa sequência antes do Mundial...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 18:23
O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira (1) para enfrentar o Água Santa, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Paulista que marca o último compromisso oficial do clube antes da disputa do Mundial de Clubes.O time alviverde é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, todos com quatro pontos cada um. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.
Depois de empatar em 1 a 1 com o São Bernardo no último sábado (29), quando utilizou uma equipe mista, o técnico Abel Ferreira deve escalar a força máxima que tem à disposição para o duelo desta terça.
O goleiro Weverton e o zagueiro Kuscevic, servindo respectivamente as seleções brasileira e chilena nas Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano, no Qatar, continuam de fora. O zagueiro Gustavo Gómez, que retornou ao clube por estar cumprindo suspensão no time do Paraguai, deve voltar à escalação titular.
Enquanto isso, o Água Santa ainda não pontuou na competição, tendo sido derrotado pelo São Bernardo e pela Ferroviária nas duas primeiras rodadas.Veja as informações da partida:
PALMEIRAS x ÁGUA SANTA
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 1/2/2022 (terça-feira), às 19h (de Brasília)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Neuza Inês Back (SP)VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)
Onde assistir: Paulistão Play, Youtube, Premiere
PALMEIRAS​Marcelo Lomba; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.Técnico: Abel FerreiraDesfalques: Weverton e Kuscevic (servindo suas seleções)
ÁGUA SANTAMatheus Inácio; Leandro Silva, Helder Maciel, Marcondes e Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano e Matheus Oliveira; Lelê, Dadá Belmonte e Caio Dantas.Técnico: Sérgio GuedesTABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
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