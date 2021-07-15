Palmeiras volta a utilizar camisa 9 depois de mais de um ano

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com Luan Silva lesionado há mais de um ano, o Palmeiras não contava com um jogador atuando com a camisa 9 em uma partida oficial desde o início da temporada passada, quando o time ainda era comandado por Vanderlei Luxemburgo. Na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Deyverson atuou pela primeira vez com o número 9.

ATUAÇÕES: Weverton volta e garante vitória do Palmeiras na Libertadores

Dono da camisa 16 durante as duas passagens pelo clube, Deyverson teve de trocar a numeração que utiliza no Campeonato Brasileiro para poder integrar o grupo que disputa a Libertadores, já que Vitinho, meio-campista do time sub-20, já está com a 16. O atacante entrou no lugar de Erick Pluas, ex-meia das categorias de base.

A última vez que a camisa 9 havia sido utilizada em uma partida oficial do Verdão foi em 7 de março de 2020, em um empate por 1 a 1 diante da Ferroviária, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Titular na ocasião, Luan Silva fez seu jogo de estreia pela equipe profissional do Palmeiras, mas foi substituído ainda no primeiro tempo ao lesionar a coxa e, desde então, não foi relacionado para nenhum outro confronto.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresO atacante revelado pelo Vitória ainda consta como camisa 9 da equipe no site oficial do Verdão, porém o atleta de 22 anos ainda se recupera de outra lesão grave no joelho e não conta com previsão de retorno aos gramados. Luan Silva tem vínculo com o Palestra até dezembro deste ano.