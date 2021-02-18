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futebol

Palmeiras volta a ter goleiro da base como titular no profissional após 290 jogos

Conhecido pela Academia de Goleiros, o Verdão voltou a escalar uma prata da casa no gol...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 10:00
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Na derrota para o Coritiba por 1x0, fora de casa, nesta quarta-feira (17), o Palmeiras voltou a escalar um goleiro formado nas categorias de base do clube no time titular depois de 290 jogos. Vinicius Silvestre, de 26 anos, que já havia estreado no profissional contra o Santos em 2016, retornou ao plantel da equipe titular no jogo contra o Coxa, após mais de quatro anos.
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​Depois da estreia de Vinicius, o Palmeiras utilizou apenas três goleiros nesse período, Weverton, Jailson e Fernando Prass, todos formados em outros clubes. O arqueiro, Cria da Academia, chegou a ser relacionado em outras ocasiões, porém sempre como reserva.​O retorno de um goleiro da base ocorreu em uma temporada marcada por uma ampla utilização dos atletas formados no Verdão. Contando todas as competições, 12 atletas subiram ao profissional.​Além de fortalecer o elenco, a presença de Vinicius na titularidade fez jus ao histórico do Palestra Itália como formador de goleiros. Entre os principais nomes da Academia de Goleiros estão Oberdan Cattani, Emerson Leão, Sérgio, Velloso, Marcos e Diego Cavalieri.
​Com a provável volta de Weverton à meta alviverde, o Palmeiras enfrenta o São Paulo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em jogo atrasado, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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