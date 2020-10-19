Palmeiras volta a perder quatro seguidas após mais de quatro anos

Com a derrota diante do Fortaleza no último domingo (18), o Palmeiras atingiu a marca de quatro derrotas consecutivas na temporada - algo que não acontecia desde 2016.
A atual sequência acumula derrotas para Botafogo, São Paulo, Coritiba e Fortaleza, sendo todas as quatro partidas pelo Brasileirão. Entre os dias 17 e 27 de março de 2016, os reveses consecutivos aconteceram pela Libertadores (Nacional-URU) e pelo Campeonato Paulista (Osasco Audax, Red Bull Brasil e Água Santa) justamente no início da vitoriosa passagem do técnico Cuca naquele ano.
Exclusivamente pelo Brasileirão, contudo, o Palmeiras não era derrotado quatro vezes seguidas desde 2014, ou seja, antes do início da 'Era Crefisa'. No ano de seu centenário, o Verdão perdeu cinco partidas consecutivas na reta final do campeonato nacional - Atlético-MG, São Paulo, Sport (inauguração oficial do Allianz Parque), Coritiba e Internacional - ficando a um passo do rebaixamento.Com a demissão de Vanderlei Luxemburgo após a derrota em casa para o Coritiba, o Palmeiras foi comandado por Andrey Lopes diante do Fortaleza, mas não houve qualquer melhora no desempenho da equipe. O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle-EQU é o favorito para assumir o cargo.
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (21), às 21h30, para enfrentar o Tigre-ARG no Allianz Parque pela Libertadores. O Alviverde entra em campo já classificado para a próxima fase. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é no domingo (25), às 16h, fora de casa diante do Atlético-GO. O Verdão tentará não igualar a marca de 2014 de cinco derrotas seguidas no Brasileirão.