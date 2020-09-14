Palmeiras volta à Libertadores após seis meses; veja o que mudou no time

Crédito: Palmeiras x Guaraní (PAR pela Libertadores 2020 (César Greco/Palmeiras)

O Palmeiras volta, na próxima quarta-feira (16), a atuar pela Copa Libertadores. A última partida do Verdão na competição foi no dia 10 de março, na vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai. Nesses seis meses sem a maior competição do continente sul-americano, a torcida palmeirense presenciou diversas mudanças no time.​​A primeira grande alteração na equipe foi a saída de Dudu. O ex-camisa 7 foi emprestado ao Al Duhail, do Catar, no dia 20 de julho, dois dias antes do Dérbi que marcou a volta do Campeonato Paulista e que terminou com um jejum de 12 anos sem conquista verde.

O jogador era a referência técnica da equipe, tinha os melhores números (marcou 70 gols em 305 partidas) e esteve na seleção da Bola de Prata desde 2015 - ano em que chegou ao clube. Depois de sua saída, Vanderlei Luxemburgo não conseguiu encontrar no elenco alguém que o substituísse, chegando a testar Wesley, Rony, Willian e, agora, Veron, que volta de uma lesão muscular, no setor.

​Além disso, a consolidação das Crias da Academia na equipe é uma das grandes novidades do Verdão. No meio de campo, Patrick de Paula e Gabriel Menino são jogadores incontestáveis, ditando o ritmo do setor durante as partidas.

No ataque, Wesley foi titular e teve boas atuações nos últimos três jogos do Brasileirão. Gabriel Veron foi utilizado em todos os jogos desde que voltou de lesão e marcou dois gols. O volante Danilo e o atacante Gabriel Silva atuaram menos, apenas duas vezes cada um. Danilo foi muito elogiado por suas atuações seguras, Gabriel, por outro lado, fez duas partidas tímidas.Luxemburgo com o Palmeiras na Libertadores (César Greco/Palmeiras)​As Crias da Academia também ganharam espaço na lista de inscritos da Libertadores. Devido à pandemia, a Conmebol liberou dez novas vagas e o Palmeiras utilizou todas para inscrever jogadores formados em suas categorias de base. O Verdão também fez mudanças devido às saídas de Dudu, Victor Luís e Alan. Os escolhidos foram Gabriel Silva, Renan e Danilo, respectivamente.

​A situação do Palmeiras em relação aos resultados é controversa. O time soma 14 partidas de invencibilidade, mas o desempenho nestas tem deixado a desejar, principalmente no Allianz Parque, pois, mesmo sem perder, o Alviverde não sabe o que é vencer em sua casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. A sequência é a pior desde a volta para casa, em 2014.