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futebol

Palmeiras vende Vitor Hugo para o Trabszonspor, da Turquia

Verdão aceita nova oferta dos turcos e fecha negócio por cerca de R$ 20 milhões. Zagueiro se despediu do Alviverde na goleada sobre o Bolívar, quarta-feira pela Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 18:22

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:22

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Trabszonspor será o destino do zagueiro Vitor Hugo. O clube turco pagará cerca de R$ 20 milhões pelo defensor e faltam pequenos acertos para que o negócio seja finalizado.
Sem dinheiro para pagar a primeira pedida do Palmeiras, a diretoria do time turco paralisou as negociações, mas o Verdão aguardava um novo contato, ocorrido no final desta semana, uma vez que a janela de transferências na Europa fecha segunda-feira (5).Depois de uma primeira passagem consistente pelo clube, Vitor Hugo foi repatriado em julho do ano passado. Na ocasião, o zagueiro foi comprado por cinco milhões de euros (R$ 21 milhões à época).
Em números gerais, o defensor soma 160 jogos com a camiseta do Palmeiras e 13 gols marcados. Sem obter o mesmo sucesso das temporadas em que se sagrou campeão do Brasileirão e Copa do Brasil, Vitor é visto como a quarta opção entre os zagueiros do elenco, atrás de Gustavo Gómez, Felipe Melo e Luan.
Ele se despediu na goleada sobre o Bolívar por 5 a 0, pela Libertadores no Allianz Parque, quando entrou no segundo tempo.

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