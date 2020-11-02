  • Palmeiras vence Ferroviária nos pênaltis e está semifinal do Brasileirão Feminino
Palmeiras vence Ferroviária nos pênaltis e está semifinal do Brasileirão Feminino

Goleira Vivi decide nas penalidades e garante a vaga das Palestinas para encarar Corinthians ou Grêmio
LanceNet

01 nov 2020 às 22:04

01 de Novembro de 2020 às 22:04

Crédito: Ferroviária
O Palmeiras foi até Araraquara para enfrentar a Ferroviária, pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro A1 e saiu com a classificação. Nas penalidades, as Palestrinas venceram por 4 a 3. A equipe havia vencido a partida de ida, por 2 a 1 com gols de Thaís e Camilinha.
No primeiro tempo, o jogo estava equilibrado entre as equipes. O Palmeiras teve a expulsão da Lurdinha, após tirar a bola com a mão. Na penalidade, a Ferroviária abriu o placar com Aline Milene.
O segundo tempo foi bem disputado, o Palmeiras chegou muitas vezes com perigo, mas teve problemas para finalizar. Na cobrança de pênaltis, Vivi defendeu a primeira cobrança e as meninas do Palmeiras venceram a disputa, com Camilinha anotando o tento final.Na saída de campo, a goleira Vivi, que protagonizou uma defesa decisiva nos penais, falou sobre a conquista:
– Só tenho a agradecer! Todas as pessoas que me dão apoio. Minha família, minhas amigas, todo mundo. A gente vem trabalhando forte, soube sofrer, lutar e esperar. A gente merece a classificação. Agora é esperar Corinthians ou Grêmio. Estaremos prontas. Espero que a gente possa seguir com uma ótima campanha.
O Palmeiras terá pela frente, nas semi, o vencedor de Corinthians x Grêmio, jogo que acontece nesta segunda-feira (2). O confronto valerá uma vaga na final da competição nacional.

Tópicos Relacionados

palmeiras
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

