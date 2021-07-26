futebol

Palmeiras vence Botafogo e mantém invencibilidade no Allianz Parque

Verdão volta a ganhar e assume momentaneamente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 09:30

LanceNet

Crédito: Fabio Menotti
O Palmeiras venceu o Botafogo por 3 a 2 neste domingo (25) no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esta é a quarta vitória consecutiva da equipe como mandante, que segue invicta em casa. Os gols da vitória foram marcados por Gabriel Silva, Jhonatan e Henri. Vanderlan (contra) e Rai descontaram para os cariocas.O triunfo deixa o Verdão com 16 pontos e momentaneamente atrás apenas do São Paulo, com 19. O Grêmio, com 15, ainda não jogou na rodada e, em caso de vitória, empurra os comandados de Wesley Carvalho para a terceira colocação.
Para a partida, a equipe foi escalada com: Mateus; Garcia, Naves (Henri), Michel e Vanderlan (Vitor Hugo); Fabinho (Yago Santos), Vitinho e Jhonatan (Pedro Acácio); Gabriel Silva, Marino (Ruan Santos) e Newton (Kevin).O jogo começou elétrico, com três gols logo de cara. Aos 4', Gabriel Silva aproveitou o cruzamento de Garcia e empurrou para a rede. Oito minutos mais tarde, Jhonatan roubou a bola do goleiro Lucas e chutou forte para ampliar. 2 a 0. Os botafoguenses reagiram e aos 15 Vanderlan colocou contra a própria meta.
Não aproveitando as chances de aumentar a vantagem na primeira etapa, os palestrinos viram a intensidade cair no segundo tempo. Melhores, os cariocas chegaram ao empate em cobrança de pênalti quase defendida por Mateus.
Apesar da igualdade no placar, o Palmeiras continuou pressionando e com Henri, de cabeça, conseguiu novamente passar à frente. O zagueiro, que havia entrado no segundo tempo, deixou o segundo dele neste campeonato.
O Palmeiras Sub-20 volta a campo pelo campeonato na próxima quarta-feira (28), às 16 horas (de Brasília), contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte pela oitava rodada. O duelo será transmitido pela CBF TV.

