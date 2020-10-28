Palmeiras vence Atlético-MG fora de casa e se mantém invicto no Brasileirão Sub-17

O Sub-17 do Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 na noite desta terça-feira (27), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte-MG, e manteve a liderança do Grupo A da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols foram de Pedro Lima, Vitor Hugo e Ruan Ribeiro.

​Com o triunfo, o Verdão chegou aos 13 pontos na tabela de classificação, com quatro vitórias e um empate, além de 18 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe treinada por Artur Itiro volta a campo pelo Brasileiro Sub-17 neste sábado (31), às 18h, contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela sexta rodada.​Assim como em 2019, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em formato mata-mata, com partidas de ida e volta.