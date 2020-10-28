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Palmeiras vence Atlético-MG fora de casa e se mantém invicto no Brasileirão Sub-17

Garotada do Verdão foi até Belo Horizonte e encaminhou a classificação antecipada no campeonato...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 23:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 23:30
Crédito: Pedro Vale
O Sub-17 do Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 na noite desta terça-feira (27), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte-MG, e manteve a liderança do Grupo A da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols foram de Pedro Lima, Vitor Hugo e Ruan Ribeiro.
​Com o triunfo, o Verdão chegou aos 13 pontos na tabela de classificação, com quatro vitórias e um empate, além de 18 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe treinada por Artur Itiro volta a campo pelo Brasileiro Sub-17 neste sábado (31), às 18h, contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela sexta rodada.​Assim como em 2019, o Campeonato Brasileiro Sub-17 será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes estão divididos em dois grupos com dez em cada, classificando-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados após jogos de todos contra todos dentro da chave e em turno único. Daí em diante, a competição passa a ser disputada em formato mata-mata, com partidas de ida e volta.
​Palmeiras Sub-17: Natan; Thiago, Jhow, Michel e Ian (Abimael); Pedro Lima (Robinho), Yago Santos (Clebson), João Pedro (Robert Santos) e Giovani; Vitor Hugo (Allan) e Ruan Ribeiro (Victor Henrique). Técnico: Artur Itiro.
​Confira os próximos jogos do Brasileiro Sub-17:
​31/10 – 18h: Palmeiras x Grêmio – Allianz Parque (CBF TV)03/11 – 15h: Corinthians x Palmeiras – Pq. São Jorge (CBF TV)07/11 – 15h: Palmeiras x Sport – Academia de Futebol 2 (CBF TV)10/11 – 15h: Bahia x Palmeiras – Centro Esportivo Praia do Forte (CBF TV)

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