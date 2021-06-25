Palmeiras vê sumiço do Junior Barranquilla após aviso sobre compra de Borja; clube colombiano tem outro atacante na mira

Crédito: Divulgação/Barranquilla

O Palmeiras já se prepara para contar com Borja novamente no elenco após a disputa da Copa América. O atacante tem contrato de empréstimo com o Junior Barranquilla até 30 de junho e o clube colombiano não entrou mais em contato após notificar que realizaria a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, cerca de um mês atrás. A informação foi divulgada pelo Uol.

Série B, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira

O motivo para este sumiço dos colombianos está no fato do possível retorno do atacante Carlos Bacca ao Junior. O experiente jogador de 34 anos está de saída do Villarreal, da Espanha, e uma hipotética volta tornaria inviável a permanência de Borja no elenco.

O valor a ser recebido pelo Alviverde, previsto em contrato, caso o negócio com o Junior fosse concretizado era de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22,3 milhões).

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante foi emprestado ao Junior Barranquilla, pela primeira vez, em 2020. Após o término do contrato, em janeiro, o Palmeiras aceitou estender o vínculo por mais seis meses, entendendo que a realização da Copa América, antes marcada para a Colômbia, e a provável presença do jogador na lista nacional, ajudariam a valorizar o atleta.