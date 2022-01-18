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Palmeiras vê Endrick entrar na mira do Barcelona; veja reforços, saídas e sondagens do Verdão para 2022

Cria da Academia, o atacante tem se destacado na Copinha e desperta o interesse de clubes estrangeiros. Barça foi o primeiro a avançar no objetivo e busca negócio...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 19:40

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 19:40

O Palmeiras está bastante ativo no mercado. Em busca de um zagueiro tão pedido pelo técnico Abel Ferreira, o Verdão anunciou a contratação de Murilo, do Lokomotiv Moscou, da Rússia. Ao todo, o clube já fechou com cinco reforços. Entretanto ainda busca uma opção para a posição de centroavante. O não desistiu de um novo camisa 9 e sonda as situações de Danilo Pereira e o uruguaio Agustín Álvarez. Além disso, observa Endrick na mira do Barcelona.CONTRATAÇÕES DO PALMEIRASO Palmeiras já teve cinco reforços confirmados para a temporada de 2022: o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, o goleiro Marcelo Lomba, o atacante Rafael Navarro, o volante Jailson e o zagueiro Murilo.
JOGADORES NA MIRAO atual bicampeão da América tem outros nomes na mira para 2022. Yuri Alberto, do Internacional, foi um dos alvos. O principal nome para o ataque, porém, era o argentino Valentín 'Taty' Castellanos. Mas o clube também cogitou João Pedro, que está no Cagliari, da Itália. Agora, viu o Bayer Leverkusen recusar sua proposta por Lucas Alario. Outros nomes cogitados foram de Agustín Álvarez, do Peñarol-URU e Danilo, do Ajax.
QUEM SAIU A reformulação do Verdão passa pela dispensa de alguns jogadores veteranos, mas que marcaram seu nome na história do clube. O volante Felipe Melo, o goleiro Jaílson e o atacante Willian não tiveram seus contratos renovados e deixaram o Palmeiras. Quem também deixou o clube foi o atacante Borja. Outro confirmado é Victor Luis, emprestado ao Ceará, e não voltará mais. Além de oficializar o empréstimo do meia Matheus Fernandes ao Athletico-PR.
O clube também definiu o empréstimo de duas revelações da base que não teriam espaço para jogar nesta temporada. O meia Alanzinho e o atacante Papagaio defenderão Sport e Ituano, respectivamente, em 2022.
O Alviverde ainda tentou renovar o empréstimo do volante Danilo Barbosa, junto ao Nice, da França, mas não houve negócio e o meio-campista deixou o clube. Outro que teve sua saída definida foi Lucas Lima, que seguirá no Fortaleza por mais uma temporada, e não retornará ao Allianz Parque.
QUEM PODE SAIRO atacante Luiz Adriano não se reapresentou com o elenco, não fica no Alviverde para a temporada 2022 e foi oferecido ao Botafogo. O clube tenta encontrar um destino para o jogador, provavelmente por empréstimo. O jovem volante Danilo, uma das maiores promessas do clube, desperta o interesse do Arsenal e do West Ham. Endrick, joia da base, entrou na mira do Barcelona.
TIME-BASE DE 2022Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.
DESAFIOS PARA 2022Manter-se no topo não é fácil. Após ser bicampeão da Libertadores e terminar o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, o grande desafio do Palmeiras é seguir vencendo campeonatos importantes. Logo no começo do ano, em fevereiro, o Verdão tem a disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Além disso, tentará os títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 23/1 - Novorizontino x Palmeiras - 16h - Campeonato Paulista26/1 - Palmeiras x Ponte Preta - 21h35 - Campeonato Paulista29/1 - São Bernardo x Palmeiras - 16h - Campeonato Paulista1/2 - Palmeiras x Água Santa - 19h - Campeonato Paulista8/2 - Palmeiras x Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX - 13h30 - Mundial de Clubes
Crédito: EndricktemsedestacadonaCopinhaechamouaatençãodoBarcelona(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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