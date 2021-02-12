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Palmeiras vê Diego Costa e Otávio como inviáveis, mas já negocia com reforços para próxima temporada

Verdão, buscando contratações, esfria a possibilidade da aquisição do atacante espanhol e do meia brasileiro devido aos altos valores envolvidos nas negociações
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LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 19:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:00

Crédito: Divulgação/Atletico de Madrid
A temporada 2020 ainda não acabou, mas o Palmeiras já está no mercado em busca de reforços para o futuro. O nome de Diego Costa que, segundo a Sky Sports, estaria próximo de um acerto com o Verdão, no entanto, não é tido como possibilidade pelo clube.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo fecha com novo técnico, primeiro reforço do Flamengo, Cavani pode deixar o United… Veja o Dia do Mercado
Em contato com fontes ligadas ao Palmeiras, o NOSSO PALESTRA/LANCE! apurou que a diretoria entende que não é viável ter no elenco dois atletas veteranos como opções para a mesma posição, o ataque. Desta forma, com a presença de Luiz Adriano no time, o espanhol é uma opção descartada. Além disso, os valores envolvidos numa possível negociação com o jogador ex-Atlético de Madrid estão fora do novo padrão de contratações do clube.Outro nome especulado no Verdão, o meia Otávio, do Porto, também foi descartado devido aos valores que estão ‘muito acima’ da realidade do clube e do futebol brasileiro. Contudo, foi confirmado que o Alviverde Imponente está de olho no mercado e já negocia com opções para reforçar o elenco, mas os nomes não foram revelados. Nas últimas semanas, o NP/L! antecipou que há uma negociação encaminhada com o atacante argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos, de 22 anos, do New York City FC.
Em meio à busca por reforços, o Palmeiras vai enfrentar uma maratona de cinco jogos em 11 dias, começando neste domingo (14), quando o clube recebe o Fortaleza, às 18h15, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

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