Palmeiras vê Diego Costa e Otávio como inviáveis, mas já negocia com reforços para próxima temporada

A temporada 2020 ainda não acabou, mas o Palmeiras já está no mercado em busca de reforços para o futuro. O nome de Diego Costa que, segundo a Sky Sports, estaria próximo de um acerto com o Verdão, no entanto, não é tido como possibilidade pelo clube.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> São Paulo fecha com novo técnico, primeiro reforço do Flamengo, Cavani pode deixar o United… Veja o Dia do Mercado

Em contato com fontes ligadas ao Palmeiras, o NOSSO PALESTRA/LANCE! apurou que a diretoria entende que não é viável ter no elenco dois atletas veteranos como opções para a mesma posição, o ataque. Desta forma, com a presença de Luiz Adriano no time, o espanhol é uma opção descartada. Além disso, os valores envolvidos numa possível negociação com o jogador ex-Atlético de Madrid estão fora do novo padrão de contratações do clube.Outro nome especulado no Verdão, o meia Otávio, do Porto, também foi descartado devido aos valores que estão ‘muito acima’ da realidade do clube e do futebol brasileiro. Contudo, foi confirmado que o Alviverde Imponente está de olho no mercado e já negocia com opções para reforçar o elenco, mas os nomes não foram revelados. Nas últimas semanas, o NP/L! antecipou que há uma negociação encaminhada com o atacante argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos, de 22 anos, do New York City FC.