Palmeiras vai para tudo ou nada por um camisa 9, mas Abel já projeta time com Navarro no Mundial

O fracasso do Palmeiras nas tentativas de contratar Taty Castellanos, do New York City, dos EUA, e Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, fez a diretoria definir, durante o último final de semana, que a contratação de um centroavante virou questão de honra.Menos otimista - e segundo fontes do clube até certo ponto frustrado -. o técnico Abel Ferreira vai seguir o planejamento inicial e apostar suas fichas em Rafael Navarro, contratado de graça após ficar sem contrato no Botafogo, como o centroavante sonhado para a disputa do Mundial de Clubes.

Dois nomes ainda sobram na lista palmeirense de jogadores sonhados para vestir a camisa 9. O principal deles é o uruguaio Agustín Álvarez, do Peñarol. Assim como nos outros casos, a investida do Verdão no jogador de 20 anos, dono de 33 gols em 70 jogos pelo clube de Montevidéu, assustou pelos valores iniciais pedidos: 15 milhões de euros (quase R$ 95 mi).

O LANCE! apurou que o Alviverde buscou diminuir o preço usando como argumento que pagaria à vista. Isso na sexta-feira (14), após a recusa do Leverkusen em liberar Alario. Mas até o momento não houve resposta do Peñarol.

A última opção da lista de nomes de centroavantes produzida pela diretoria e que teve o aval de Abel é Danilo Pereira. O jogador de 22 anos está encostado no Ajax, da Holanda, onde está desde 2018 após rodar pelas categorias de base de diversos clubes, como Portuguesa, Corinthians, Audax, Ponte Preta, Vasco e Santos.

Desde então, os números de Danilo até impressionam. Foram nove gols em 17 partidas pelo time principal do Ajax, mas os holandeses viram seu valor de mercado crescer de forma tímida. Dos 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 mi) pagos ao Peixe na ocasião, hoje o atleta está avaliado em 4,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,4 mi).

Duas alternativas facilitam as coisas para o Verdão: a vontade do jogador em atuar no clube e o seu contrato, que acaba em junho e não há até o momento interesse holandês na renovação. A tática seria negociar com o Ajax uma liberação antecipara para ele atuar no Mundial.Insatisfeito, Abel faz o que resta: treina a equipe

Danilo parece ser a opção certeira do Verdão para a camisa 9. Mas dificilmente chegará para o Mundial. Por mais que oficialmente o clube diga que ainda tenta, Abel Ferreira já sabe: sua opção para a posição no Mundial será mesmo Rafael Navarro.

O L! apurou que o comandante português ficou insatisfeito com o fato de que nenhum dos seus dois pedidos foi atendido (zagueiro canhoto e centroavante). A opção pelo veterano Diego Costa chegou até a ser ventilada, agora que ele está sem contrato com o Atlético-MG, mas o próprio treinador vetou. Não quer nomes que possam desequilibrar a harmonia do grupo nos Emirados Árabes Unidos.

Além disso, no planejamento de Abel, é certo que mesmo o reforço chegando até o dia 24, prazo para a inscrição de atletas para a competição intercontinental, não há tempo hábil para que ele treine e se entrose no esquema até a estreia dia 8, contra Monterrey, do México, ou Al-Ahly, do Egito.

Por isso as quatro partidas no Campeonato Paulista até lá servirão para Abel testar as duas opções que lhe restam: Murilo, contratado para a zaga, que é destro, mas atua pela esquerda, e Navarro.

O sentimento do treinador parece ser o mesmo do torcedor: as coisas poderiam se tornar mais fáceis para o Verdão em Abu Dhabi, mas novamente dependerá do trabalho dele que as coisas se encaixem e mais uma vez o clube supere favoritos para despontar como campeão.TABELA

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