Palmeiras vai efetuar compra em definitivo do atacante Kevin

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deve oficializar a compra em definitivo do atacante Kevin, da equipe sub-20. Emprestado pelo Desportivo Brasil, equipe do interior do Estado de São Paulo, o jovem agradou a diretoria e vai permanecer com o grupo. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Infos Palestra e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Ainda segundo o apurado pelo NP, o acordo para a permanência do atleta já está concretizado, faltando apenas o registro no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. A mesma fonte ainda informou que Kevin vem chamando atenção da comissão técnica de Abel Ferreira e pode, em breve, integrar o elenco profissional.

Kevin é um atacante de beirada, com boa velocidade, drible e explosão. Em 2020, foram dois gols em cinco jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e outras quatro partidas (60 minutos) em campo pelo Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão profissional do estadual de São Paulo. Pelas categorias de base do clube interiorano, o jovem de 17 anos participou de diversos torneios nacionais e internacionais, com destaque para campeonatos realizados na China, Holanda e Alemanha.Convocado por Abel Ferreira para ficar no banco durante a derrota do Palmeiras por 1 a 0 diante do CRB, pela Copa do Brasil, o atacante soma 18 partidas entre as categorias sub-17 e sub-20 do Verdão, com dois gols marcados.