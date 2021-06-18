Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras vai efetuar compra em definitivo do atacante Kevin

Atleta da equipe sub-20 está se destacando nos treinos e já ficou no banco de reservas da equipe comandada por Abel Ferreira...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deve oficializar a compra em definitivo do atacante Kevin, da equipe sub-20. Emprestado pelo Desportivo Brasil, equipe do interior do Estado de São Paulo, o jovem agradou a diretoria e vai permanecer com o grupo. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Infos Palestra e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.Ainda segundo o apurado pelo NP, o acordo para a permanência do atleta já está concretizado, faltando apenas o registro no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. A mesma fonte ainda informou que Kevin vem chamando atenção da comissão técnica de Abel Ferreira e pode, em breve, integrar o elenco profissional.
Kevin é um atacante de beirada, com boa velocidade, drible e explosão. Em 2020, foram dois gols em cinco jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e outras quatro partidas (60 minutos) em campo pelo Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão profissional do estadual de São Paulo. Pelas categorias de base do clube interiorano, o jovem de 17 anos participou de diversos torneios nacionais e internacionais, com destaque para campeonatos realizados na China, Holanda e Alemanha.Convocado por Abel Ferreira para ficar no banco durante a derrota do Palmeiras por 1 a 0 diante do CRB, pela Copa do Brasil, o atacante soma 18 partidas entre as categorias sub-17 e sub-20 do Verdão, com dois gols marcados.
Mais detalhes acerca do novo contrato de Kevin com o Verdão ainda não foram divulgados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados