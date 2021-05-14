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Palmeiras vai bem em retrospecto recente contra Red Bull Bragantino, primeiro adversário de Abel Ferreira

Em cinco confrontos contra a equipe de Bragança Paulista, Verdão venceu quatro e perdeu um...
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Publicado em 

14 mai 2021 às 08:30

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Divulgação Palmeiras
Já classificado na Libertadores, o Palmeiras tem um novo foco no momento: buscar a classificação, também, no Paulistão e, para isso, precisa derrotar o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, nesta sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília) no Nabi Abi Chedid. A vitória alviverde, apesar de não ser fácil, é um resultado plausível, principalmente pelo histórico recente entre as duas equipes.Desde a fusão, os dois times se enfrentaram cinco vezes, e o Verdão saiu vitorioso em quatro oportunidades. Uma destas, inclusive, foi na estreia do treinador Abel Ferreira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2020.O confronto, no entanto, tem tudo para ser complicado. Na última partida entre as equipes, pelo Brasileirão, o Braga teve uma grande atuação e pressionou o Alviverde do início ao fim, mas saiu derrotado por 1 a 0. Além disso, o estilo de jogo da equipe de Barbieri foi, posteriormente, elogiado por Abel Ferreira, em entrevista ao Seleção SporTV.
– Sabe qual é a equipe que melhor faz o melhor jogo posicional do Brasil? Red Bull Bragantino. É a equipe que melhor que ataca em jogo posicional. Pode ser uma hipótese (não ter pressão). O jogo posicional é uma forma que você tem para fazer gols, não é a única porque há equipes que são exageradamente posicionais e ficam previsíveis.
> Próximos confrontos, estatísticas... Confira a tabela do Paulista
O Palmeiras entra em campo novamente, contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, na próxima sexta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.

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