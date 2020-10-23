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futebol

Palmeiras treina pela manhã e Andrey deve repetir equipe veloz no Brasileirão

Verdão segue se preparando para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após quatro derrotas seguidas
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 14:39

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 14:39

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se apresentou, na manhã desta sexta-feira (23), na Academia de Futebol, para realizar mais um treino técnico e tático visando o duelo diante do Atlético-GO, no próximo domingo (25), em Goiânia, em jogo válido pela décima oitava rodada do Brasileirão 2020.
Precisando da vitória para encerrar uma incômoda série de quatro derrotas seguidas na competição, o técnico interino Andrey Lopes deve manter o mesmo esquema da equipe que goleou o Tigre por 5 a 0 no Allianz Parque.
Com os desfalques de Gustavo Gómez (suspenso por cartão vermelho), Danilo e Gabriel Veron (com a Seleção Sub-20), o treinador deve contar com o retorno de Luan, Patrick de Paula e Rony no time titular.Com isso, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Dragão seria: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Luan e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.
Esteves e Marcos Rocha seguem vetados pelo departamento médico e devem desfalcar o Verdão por mais uma partida.
O Alviverde Imponente treina neste sábado (24), novamente pela manhã, para encerrar a preparação para enfrentar o Atlético-GO.

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