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futebol

Palmeiras treina na Argentina antes de embarcar de volta para o Brasil

Reservas foram a campo enquanto os titulares fizeram exercícios regenerativos
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LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
Vivendo as 24 horas de felicidades após a primeira partida da semifinal da Copa Libertadores 2020, o elenco do Palmeiras treinou nesta manhã em Buenos Aires, antes de embarcar de volta para o Brasil, na tarde desta quarta-feira (6).
Os titulares que atuaram por mais de 45 minutos diante do River Plate fizeram um trabalho regenerativo na academia do hotel em que o clube ficou hospedado e não apareceram no gramado do San Lorenzo.
Já os reservas e atletas que atuaram somente no segundo tempo foram para o campo realizar um trabalho técnico e tático com Abel Ferreira.
>> Confira o chaveamento completo da Libertadores e faça sua simulação>> Que baile! Veja os memes do massacre do Palmeiras sobre o River Plate
O zagueiro Luan, que ficou fora da vitória sobre o River Plate por causa de dores nas costas, já iniciou tratamento para tentar retornar ao Verdão no jogo de volta, na semana que vem, no Allianz Parque.
O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol nesta quinta-feira (7), às 16h, de olho no compromisso diante do Sport, no próximo sábado (9), em Recife, pelo Brasileirão.

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