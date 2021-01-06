Palmeiras treina na Argentina antes de embarcar de volta para o Brasil

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

Vivendo as 24 horas de felicidades após a primeira partida da semifinal da Copa Libertadores 2020, o elenco do Palmeiras treinou nesta manhã em Buenos Aires, antes de embarcar de volta para o Brasil, na tarde desta quarta-feira (6).

Os titulares que atuaram por mais de 45 minutos diante do River Plate fizeram um trabalho regenerativo na academia do hotel em que o clube ficou hospedado e não apareceram no gramado do San Lorenzo.

Já os reservas e atletas que atuaram somente no segundo tempo foram para o campo realizar um trabalho técnico e tático com Abel Ferreira.

>> Confira o chaveamento completo da Libertadores e faça sua simulação>> Que baile! Veja os memes do massacre do Palmeiras sobre o River Plate

O zagueiro Luan, que ficou fora da vitória sobre o River Plate por causa de dores nas costas, já iniciou tratamento para tentar retornar ao Verdão no jogo de volta, na semana que vem, no Allianz Parque.