Palmeiras treina finalização antes de pegar Bragantino no domingo

Crédito: Rony e Gustavo Gómez durante atividades desta manhã, na Academia de Futebol (Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto diante do Bragantino, no próximo domingo, na manhã desta sexta-feira treinando finalizações. Assim como na quinta, o meia Raphael Veiga e o atacante Gabriel Veron trabalharam normalmente, enquanto o zagueiro Felipe Melo e o lateral-direito Marcos Rocha seguiram seus cronogramas internos de recuperação, além de movimentações com a bola no gramado.

Veron se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, que obteve no retorno dos treinamentos presenciais após pausa pela Covid-19, enquanto Veiga ficou de fora dos confrontos contra Bahia e Internacional por conta de um trauma no pé esquerdo. Os dois devem estar à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o duelo no interior paulista.

Após o aquecimento, o treinador comandou atividades técnicas junto de sua comissão. Um desses exercícios foi com dois times de oito jogadores, quando foram treinados toques rápidos e roubadas de bola, com a meta de marcar gols.

Na sequência, todos os jogadores, exceto aqueles que estiveram no empate por 1 a 1 contra o Internacional, aperfeiçoaram finalizações, tanto frontais quanto saindo das laterais e ajeitando para o meio para arrematar. Uma das críticas dos torcedores tem sido justamente a falta de finalizações e gols marcados. De seis jogos no Campeonato Brasileiro, foram apenas 18 finalizações (19º colocado entre todos os clubes do torneio). Com isso, até agora são sete gols marcados (9º) e uma média de 8,2 chutes por partida, o 16º nesse quesito. No jogo contra o Internacional, por exemplo, foram 90 minutos sem uma finalização à meta.

A provável escalação do Palmeiras, que não terá Felipe Melo, Marcos Rocha e Luan, desfalque por conta do terceiro amarelo, deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael; Luiz Adriano.