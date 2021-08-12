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Palmeiras treina e segue se preparando para duelo com Atlético-MG; Piquerez pode estrear

Comissão técnica de Abel Ferreira comandou atividade técnica e posicional na Academia de Futebol...
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Publicado em 

12 ago 2021 às 20:30

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 20:30

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras realizou na tarde desta quinta-feira (12), na Academia de Futebol, mais uma atividade visando o confronto com o Atlético-MG, no sábado (14), às 19h, no estádio do Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Quais clubes brasileiros teriam estourado o fair play financeiro no Campeonato Brasileiro de 2020?
No campo, a comissão técnica de Abel Ferreira iniciou os trabalhos com uma movimentação técnica em dimensões reduzidas. Na sequência, foi colocado em prática um treino posicional, com os jogadores dispostos em regiões específicas do gramado. Foram aprimoradas jogadas partindo do meio de campo aos laterais, que cruzaram para aperfeiçoar as finalizações dos atacantes dentro da área.
Com Renan e Victor Luis suspensos, o lateral uruguaio Joaquín Piquerez, contratado junto ao Peñarol, pode fazer sua estreia com a camisa do Verdão diante do Atlético-MG.
Veja a tabela completa do BrasileirãoOs atletas mais desgastados do empate por 1 a 1 com o São Paulo, na terça (10), pela Libertadores, foram liberados mais cedo por conta do monitoramento do Núcleo de Saúde e Performance.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras faz um último treino nesta sexta (13), às 11h, e embarca em seguida para Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG. O Maior Campeão do Brasil é o atual vice-líder do Brasileirão com 32 pontos, dois a menos que o próprio Galo. Assim, se vencer, o Verdão recuperará a liderança.

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