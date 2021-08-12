Palmeiras treina e segue se preparando para duelo com Atlético-MG; Piquerez pode estrear

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras realizou na tarde desta quinta-feira (12), na Academia de Futebol, mais uma atividade visando o confronto com o Atlético-MG, no sábado (14), às 19h, no estádio do Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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No campo, a comissão técnica de Abel Ferreira iniciou os trabalhos com uma movimentação técnica em dimensões reduzidas. Na sequência, foi colocado em prática um treino posicional, com os jogadores dispostos em regiões específicas do gramado. Foram aprimoradas jogadas partindo do meio de campo aos laterais, que cruzaram para aperfeiçoar as finalizações dos atacantes dentro da área.

Com Renan e Victor Luis suspensos, o lateral uruguaio Joaquín Piquerez, contratado junto ao Peñarol, pode fazer sua estreia com a camisa do Verdão diante do Atlético-MG.

Veja a tabela completa do BrasileirãoOs atletas mais desgastados do empate por 1 a 1 com o São Paulo, na terça (10), pela Libertadores, foram liberados mais cedo por conta do monitoramento do Núcleo de Saúde e Performance.

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