Palmeiras treina com Zé Rafael entre os titulares para enfrentar o Inter

Crédito: Zé Rafael deve ganhar chance de Luxemburgo entre os titulares (Cesar Greco

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Internacional e Zé Rafael deve ser a novidade entre os titulares na vaga de Rony, no compromisso desta quarta-feira (2) às 21h30 no Allianz Parque.

O camisa 8 treinou na formação que vai iniciar o confronto ao lado de Luiz Adriano. A informação é do "Nosso Palestra". Matías Viña, recuperado de dores no quadril, também participou da atividade entre os titulares na vaga de Diogo Barbosa.O atacante Gabriel Veron, em processo de transição física, esteve uma parte do treino com o grupo, mas a volta é incerta. Felipe Melo e Marcos seguem fora.

O provável time terá: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Lima; Zé Rafael e Luiz Adriano.