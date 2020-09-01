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Palmeiras treina com Zé Rafael entre os titulares para enfrentar o Inter

Camisa 8 ganha a vaga de Rony na frente e deve formar parceria com Luiz Adriano. Matías Viña, recuperado de dores no quadril, retoma a posição no lugar de Diogo Barbosa...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 17:21
Crédito: Zé Rafael deve ganhar chance de Luxemburgo entre os titulares (Cesar Greco
O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Internacional e Zé Rafael deve ser a novidade entre os titulares na vaga de Rony, no compromisso desta quarta-feira (2) às 21h30 no Allianz Parque.
O camisa 8 treinou na formação que vai iniciar o confronto ao lado de Luiz Adriano. A informação é do "Nosso Palestra". Matías Viña, recuperado de dores no quadril, também participou da atividade entre os titulares na vaga de Diogo Barbosa.O atacante Gabriel Veron, em processo de transição física, esteve uma parte do treino com o grupo, mas a volta é incerta. Felipe Melo e Marcos seguem fora.
O provável time terá: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Lima; Zé Rafael e Luiz Adriano.
O Alviverde volta a atuar no Allianz Parque depois de três rodadas, uma vez que contra o Santos jogou no Morumbi em razão de um evento.

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