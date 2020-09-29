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futebol

Palmeiras treina com novidades no time titular para enfrentar o Bolívar

Verdão deve ter algumas mudanças no setor ofensivo para, no Allianz Parque, tentar garantir a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores
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Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 20:18
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Bolívar com uma atividade na Academia de Futebol na tarde desta terça-feira (29). Vanderlei Luxemburgo deve promover alterações na equipe que empatou com o Flamengo, principalmente no setor ofensivo do Verdão.
O comandante alviverde contou com a volta dos titulares para o campo, e ensaiou jogadas e posicionamentos do provável time em um coletivo contra a equipe reserva.
Após sofrer um forte entrada no tornozelo logo no início de partida diante do Flamengo, Gabriel Veron não treinou e perderá a vaga como titular. Lucas Lima e Zé Rafael também devem ir para o banco de reservas.Luiz Adriano e Gabriel Menino são outros dois titulares que podem ser poupados do duelo desta quarta-feira, no Allianz Parque. O camisa 10 alviverde ficou na parte interna da Academia tratando de dores na coxa esquerda.
A provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Bolívar é: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo e Viña; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.
Apesar do empate já garantir o Alviverde Imponente na próxima fase da competição, o Verdão conta com um ótimo retrospecto no Allianz Parque pela Libertadores para tentar dar um fim em um incômodo jejum sem vitórias em casa que dura cinco partidas.
Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (30), a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, com transmissão apenas do FOX Sports.

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