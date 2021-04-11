Palmeiras treina após Supercopa já de olho no jogo de volta da Recopa

Horas após a disputa da Supercopa do Brasil, o Palmeiras treinou na tarde deste domingo (11), no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília, e iniciou a preparação para o jogo decisivo da Recopa, contra o Defensa y Justicia-ARG, na quarta-feira (14), às 21h30, no Estádio Mané Garrincha.

Estiveram em campo os goleiros Jailson e Vinícius, os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, os laterais Mayke, Victor Luís e Esteves, os meio-campistas Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa e os atacantes Giovani, Rafael Elias e Willian. O resto do elenco ficou no hotel para tocarem apenas trabalhos regenerativos.Comandado pelos assistentes João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes, o treino teve o elenco divididos em dois times, os jogadores realizaram um jogo de sete contra sete em campo reduzido, seguido de uma prática de finalizações.