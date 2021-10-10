Palmeiras treina após derrota visando recuperação no Brasileirão

O Palmeiras treinou na manhã deste domingo (10), na Academia de Futebol. É o início da preparação para o duelo com o Bahia, na terça (12), na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, às 21h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota para o Red Bull Bragantino, fizeram recovery na parte interna do centro de excelência.O restante foi a campo e realizou atividades posicionais com ênfases em balanços, transições e construções de jogadas.
Suspensos da última rodada por acúmulo de três cartões amarelos, Felipe Melo e Gabriel Menino podem retornar ao time. Mayke, Marcos Rocha, Danilo e Zé Rafael cumpriram seus cronogramas de tratamento no Núcleo de Saúde e Performance.
O Verdão treina nesta segunda (11) e embarca para a capital baiana após o almoço. No primeiro turno, no dia 27 de junho, o Alviverde venceu o Bahia por 3 a 2, na arena palestrina, com gols de Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Raphael Veiga. O Palmeiras é o terceiro colocado da classificação com 39 pontos.