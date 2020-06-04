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futebol

Palmeiras transmitirá Dérbi da Libertadores de 2000 no Facebook

Em parceria com o canal oficial da competição na rede social, clube exibirá no sábado, às 16h, a partida inteira que terminou com Marcos eliminando o Corinthians na semifinal...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 18:28

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:28

Crédito: O goleiro Marcos pegou pênalti de Marcelinho Carioca em jogo que completará 20 anos no sábado (PAULO WHITAKER
Na comemoração dos 20 anos do histórico Dérbi em que eliminou o Corinthians, na semifinal da Libertadores de 2000, o Palmeiras transmitirá no Facebook o jogo inteiro realizado em 6 de junho daquele ano. A exibição ocorrerá no sábado, às 16h, em parceria com o canal oficial da Conmebol Libertadores na rede social.
A transmissão terá a narração de uma equipe do Esporte Interativo. Naquele jogo, o Verdão, então atual campeão continental, tinha de reverter a derrota por 4 a 3 no confronto de ida. Os dois duelos ocorreram no Morumbi, sem o gol como visitante como critério de desempate. O Palmeiras venceu a segunda partida por 3 a 2 e, nos pênaltis, Marcelinho Carioca foi o único a desperdiçar, com Marcos fazendo a defesa que levou o time para a decisão.E MAIS:Sono afetado na pandemia e aposentadoria adiada: Luxa abre jogoPalmeiras x Corinthians 2000: LANCE! escolhe time ideal de DérbiConfira a publicação do Palmeiras anunciando a transmissão do Dérbi de 2000:Sábado tem transmissão do Derby da Libertadores de 2000! O resto dessa história todo mundo sabe, mas para rever, só acompanhando a transmissão completa em nosso Facebook!
? 06/06/2020⏰ 16h ? https://t.co/YRog6NhMRX#AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/ElsYpMjtsW— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 3, 2020 E MAIS:

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