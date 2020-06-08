Palmeiras transmitirá decisão da Liberta-99 no Facebook, na quinta

Às 20h desta quinta-feira, o Palmeiras reexibirá, em seu Facebook, a íntegra da decisão da Libertadores de 1999, conquistada pelo clube, em 16 de junho de 1999. A transmissão ocorrerá em uma parceria do clube com o canal oficial da Conmebol Libertadores na rede social e terá a narração de uma equipe do Esporte Interativo.

A exibição será nos moldes da que ocorreu no sábado, com a vitória que eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000. Na conquista do torneio continental, há 21 anos, o Verdão perdeu a ida por 1 a 0 para o Deportivo Cali, na Colômbia, e ganhou a volta, no Palestra Itália, por 2 a 1, com Evair abrindo o placar no segundo tempo, Zapata empatando e Oséas selando o triunfo. Nos pênaltis 4 a 3 para o Palmeiras.E MAIS:Há 53 anos, Palmeiras comemorava título brasileiro em 1967Para coordenador do Palmeiras, base é solução depois da criseDudu vê Flamengo como time a ser batido e elogia Jorge JesusConfira a publicação do Palmeiras em seu Twitter anunciando a transmissão:A noite de 16 de junho de 1999 foi eternizada em nossa história. Dia 11, às 20h, vamos relembrá-la com exclusividade em nosso Facebook. Não perca ➤ https://t.co/YRog6NhMRX#AvantiPalestra pic.twitter.com/IDn2K4uLif— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 8, 2020 E MAIS: