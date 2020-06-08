Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras transmitirá decisão da Liberta-99 no Facebook, na quinta

Clube anunciou em suas redes sociais que exibirá na íntegra vitória por 2 a 1 sobre o colombiano Deportivo Cali, seguida de triunfo nos pênaltis, em 16 de junho de 1999...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 17:18

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:18

Crédito: Facebook do Palmeiras transmitirá, em parceria com a Conmebol, a final da Libertadores de 1999 (Acervo/Lance!
Às 20h desta quinta-feira, o Palmeiras reexibirá, em seu Facebook, a íntegra da decisão da Libertadores de 1999, conquistada pelo clube, em 16 de junho de 1999. A transmissão ocorrerá em uma parceria do clube com o canal oficial da Conmebol Libertadores na rede social e terá a narração de uma equipe do Esporte Interativo.
A exibição será nos moldes da que ocorreu no sábado, com a vitória que eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000. Na conquista do torneio continental, há 21 anos, o Verdão perdeu a ida por 1 a 0 para o Deportivo Cali, na Colômbia, e ganhou a volta, no Palestra Itália, por 2 a 1, com Evair abrindo o placar no segundo tempo, Zapata empatando e Oséas selando o triunfo. Nos pênaltis 4 a 3 para o Palmeiras.E MAIS:Há 53 anos, Palmeiras comemorava título brasileiro em 1967Para coordenador do Palmeiras, base é solução depois da criseDudu vê Flamengo como time a ser batido e elogia Jorge JesusConfira a publicação do Palmeiras em seu Twitter anunciando a transmissão:A noite de 16 de junho de 1999 foi eternizada em nossa história. Dia 11, às 20h, vamos relembrá-la com exclusividade em nosso Facebook. Não perca ➤ https://t.co/YRog6NhMRX#AvantiPalestra pic.twitter.com/IDn2K4uLif— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 8, 2020 E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados