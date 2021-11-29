Palmeiras transfere última partida do Brasileirão, contra o Ceará, para Arena Barueri

O Palmeiras solicitou a mudança do local da partida contra o Ceará, válida pela última rodada do Brasileirão, e foi atendido pela CBF. Sendo assim, o confronto acontecerá na Arena Barueri às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (9).

Antes previsto como palco do jogo, o Allianz Parque estará indisponível devido à realização de dois show próximos à data do duelo. Primeiro, no dia 4 de dezembro, será acontecerá um evento musical com Seu Jorge e Alexandre Pires e, depois, no dia 11, o cantor Gustavo Lima irá se apresentar.A partida diante do Ceará marcará o reencontro da torcida com a equipe, em casa, depois da conquista da Libertadores e será a última antes do final da temporada.

Campeão da América e sem mais chances de título no Brasileirão, o Palmeiras ainda tem Cuiabá e Athletico-PR antes de encerrar o campeonato contra o time cearense. Na terceira colocação, o clube ainda tem a possibilidade de ultrapassar o Flamengo e terminar como vice-líder.

O Verdão vai a campo nesta terça-feira (30) contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 22h (de Brasília), pela trigésima sexta rodada da competição nacional.