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futebol

Palmeiras termina temporada 2020 com quase R$ 250 milhões em premiações

Em ano de prejuízos decorrentes da pandemia e da falta de recursos, Verdão se enche de dinheiro com títulos
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Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:00
Crédito: Twitter/Palmeiras
Depois de vencer o Grêmio e conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil na noite de ontem (07), no Allianz Parque, o Palmeiras fechou a temporada de 2020 com três títulos e uma quantia milionária de premiações. Junto com o bônus da patrocinadora Crefisa, os valores beiram os R$ 250 milhões.A temporada de 2020 foi uma das mais brilhantes e vitoriosas da história do Verdão. Desde 1993, quando faturou o Campeonato Brasileiro, Paulistão e o extinto torneio Rio-São Paulo, o maior campeão nacional não conquistava uma tríplice coroa.As conquistas compilam ganhos válidos pelas passagens de fases, classificações e as conquistas. Em um ano de receitas que despencaram pela falta de público e outros fatores da pandemia, o Palmeiras preenche os cofres e equilibra as contas.
Veja todos os valores:
Campeonato Paulista: R$ 5 milhões7º lugar no Brasileirão: R$ 23,1 milhõesLibertadores: R$ 122 milhões4º lugar no Mundial: R$ 10,75 milhõesCopa do Brasil: R$ 66,9 milhõesBônus da Crefisa: R$ 22 milhõesTotal: R$ 249,75 milhões

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