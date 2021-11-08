Palmeiras terá desfalques dos selecionáveis para os dois próximos jogos

O duelo entre Palmeiras e Atlético-GO, nesta quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), marcará o retorno de 100% do público ao Allianz Parque desde a retomada das torcidas às praças esportivas no estado de São Paulo. Com uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com dois atletas para o próximo compromisso: Piquerez e Gustavo Gómez.
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Os jogadores foram convocados por suas seleções para a disputa dos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Diante disso, é certo que os selecionáveis irão perder, no mínimo, os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Dragão e, também, Fluminense, no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro.
O zagueiro paraguaio, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (07), na Vila Belmiro, já seria desfalque certo para a próxima partida. O lateral, por outro lado, fica fora apenas pela convocação.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO Paraguai, que ainda busca garantir vaga no torneio mundial, entrará em campo nos dias 11 e 16 de novembro, diante de Chile e Colômbia, respectivamente. O Uruguai, que também não tem sua classificação assegurada, jogará em 12 e 16 de novembro, contra Argentina e Bolívia.
Existe a possibilidade de Piquerez e Gustavo Gómez atuarem no clássico contra o São Paulo, um dia após o término da Data Fifa, em 17 de novembro, no Allianz Parque. Com os atletas teoricamente à disposição, haveria a necessidade de uma logística específica para que os defensores retornem ao Brasil a tempo e em condições físicas adequadas para jogarem o Choque-Rei.
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Este será o último compromisso de seleções antes da final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Após esse período, os jogos das Eliminatórias Sul-americanas só voltam a acontecer em janeiro de 2022.