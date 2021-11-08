Palmeiras terá desfalques dos selecionáveis para os dois próximos jogos

Crédito: Cesar Greco

O duelo entre Palmeiras e Atlético-GO, nesta quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), marcará o retorno de 100% do público ao Allianz Parque desde a retomada das torcidas às praças esportivas no estado de São Paulo. Com uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com dois atletas para o próximo compromisso: Piquerez e Gustavo Gómez.

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Os jogadores foram convocados por suas seleções para a disputa dos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Diante disso, é certo que os selecionáveis irão perder, no mínimo, os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Dragão e, também, Fluminense, no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro.

O zagueiro paraguaio, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (07), na Vila Belmiro, já seria desfalque certo para a próxima partida. O lateral, por outro lado, fica fora apenas pela convocação.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO Paraguai, que ainda busca garantir vaga no torneio mundial, entrará em campo nos dias 11 e 16 de novembro, diante de Chile e Colômbia, respectivamente. O Uruguai, que também não tem sua classificação assegurada, jogará em 12 e 16 de novembro, contra Argentina e Bolívia.

Existe a possibilidade de Piquerez e Gustavo Gómez atuarem no clássico contra o São Paulo, um dia após o término da Data Fifa, em 17 de novembro, no Allianz Parque. Com os atletas teoricamente à disposição, haveria a necessidade de uma logística específica para que os defensores retornem ao Brasil a tempo e em condições físicas adequadas para jogarem o Choque-Rei.

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