Palmeiras terá Del Valle na fase de grupos da Libertadores e maratona no Paulista durante competição continental

O Palmeiras terá o Independiente Del Valle, do Equador, como adversário na fase de grupos da Copa Libertadores. Os equatorianos venceram o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, e se juntam a Universitário-PER e Defensa y Justicia-ARG, na chave 1 da competição continental. Os duelos começam na próxima semana.Também nesta quarta-feira (14), a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela com as datas finais da primeira fase da competição. O Verdão entrará em campo dia sim, dia não, para conseguir cumprir as rodadas atrasadas e precisará conciliar a disputa do estadual com a competição continental.

Caso avance até o mata-mata do Paulistão e siga o caminho até a decisão, como aconteceu no ano passado, o time de Abel Ferreira entrará em campo 18 vezes entre a próxima sexta-feira (16) e 27 de maio, quando se encerra a fase de grupos da Libertadores. Confira a maratona de jogos do Palmeiras:16/4 – Palmeiras x São Paulo – 22h (casa) – Paulista18/4 – Botafogo-SP x Palmeiras – 20h (fora) – Paulista21/4 – Universitário-PER x Palmeiras – 21h (fora) – Libertadores23/4 – Guarani x Palmeiras – a definir (fora) – Paulista25/4 – Palmeiras x Mirassol – a definir (casa) – Paulista27/4 – Palmeiras x I.Del Valle – 21h30 (casa) – Libertadores29/4 – Palmeiras x Inter de Limeira – a definir (casa) – Paulista2/5 – Santo André x Palmeiras – a definir (fora) – Paulista4/5 – Defensa y Justicia-ARG x Palmeiras – 21h30 (fora) – Libertadores6/5 – Palmeiras x Santos – a definir (casa) – Paulista9/5 – Ponte Preta x Palmeiras – a definir (fora) – Paulista11/5 – I. Del Valle x Palmeiras – 21h30 (fora) – Libertadores13/5 – Possível quartas de final do Paulista16/5 – Possível semifinal do Paulista18/5 – Palmeiras x Defensa y Justicia-ARG – 19h15 (casa) – Libertadores20/5 – Possível primeiro jogo da final do Paulista23/5 – Possível segundo jogo da final do Paulista27/5 – Palmeiras x Universitário-PER – 19h (casa) – Libertadores