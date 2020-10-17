futebol

Palmeiras tenta evitar sequência negativa desde Cuca, em 2016

Logo na chegada do treinador, há quatro temporadas, Verdão perdeu quatro vezes consecutivas por Libertadores e Paulistão. São três derrotas seguidas na atual série...
LanceNet

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Verdão foi goleado pelo Água Santa por 4 a 1 na última série de quatro derrotas seguidas (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras procura por um técnico e enquanto isso Andrey Lopes comandará a equipe interinamente neste domingo (18), às 20h30 contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.
Com três derrotas consecutivas para Botafogo, São Paulo e Coritiba, o Verdão tenta evitar uma série negativa que não acontece desde 2016, quando perdeu quatro vezes por Libertadores e Campeonato Paulista, logo na chegada de Cuca.Substituto de Marcelo Oliveira, o técnico que seria campeão brasileiro no fim do ano teve dificuldade no início de trabalho e tropeçou contra Nacional, no Uruguai, Osasco Audax, Red Bull e Água Santa, com direito a goleada por 4 a 1, em Presidente Prudente.
Depois da sequência quando o presidente era Paulo Nobre, a equipe chegou até semifinal do estadual, quando perdeu para o Santos, e levantou o Brasileiro após 22 anos.
​Agora, Andrey comanda o time e a diretoria trabalha para contratar um novo comandante. Em campo, o Palmeiras tenta se reerguer em Fortaleza para evitar a quarta derrota seguida.

palmeiras

