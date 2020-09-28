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futebol

Palmeiras tem três jogadores suspensos contra o Ceará

Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Verdão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado (3) no Allianz Parque...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 08:04

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 08:04
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Além do resultado aquém do esperado diante do desfalcado Flamengo, o Palmeiras saiu do Allianz Parque com a certeza de três desfalques para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, no próximo sábado (10).
Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Lima, Zé Rafael e Gabriel Menino não estarão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo no duelo válido pela 13ª rodada da competição.Levando em consideração que o Verdão entra em campo já nesta quarta-feira (30), diante do Bolívar, pela Libertadores da América, é difícil prever quais serão os atletas que receberão oportunidades na equipe titular.
Caso Luxa opte por manter a escalação das últimas partidas, Ramires, Bruno Henrique, Danilo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa são algumas das opções no meio de campo.
Considerando um cenário em que o Palmeiras vá a campo com dois atacantes abertos pelas pontas, Willian, Wesley e Rony podem voltar ao time titular.
Com 19 pontos somados, o Alviverde tem cinco pontos a menos do que o líder Atlético-MG.

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