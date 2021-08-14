Palmeiras tem três jogadores convocados para Seleção Brasileira Sub-17

Três jogadores do Palmeiras foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, conforme apontou a lista divulgada nesta sexta-feira (13). Apareceram na relação o zagueiro Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e atacante Giovani.placeholderDesfalcando o Verdão entre os dias 25 de agosto e 06 de setembro, o treinador Victor Gomes convocou 23 nomes para a disputa de dois jogos preparatórios contra o Paraguai, em Assunção, nos dias 2 e 5 de setembro. Durante esse período, o Palmeiras vai encarar o Campeonato Paulista da categoria, com início marcado para o dia 28.Os jogos da Seleção Brasileira diante da Albirroja estão marcados para às 10h (de Brasília) do dia 2, quinta feira, e do dia 5, domingo. O primeiro embate será disputado no Estádio Arsenio Erico, do Club Nacional, enquanto o segundo está marcado para o Estádio Manuel Ferreira, do Club Olímpia.Confira todos os convocados: