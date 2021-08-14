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Palmeiras tem três jogadores convocados para Seleção Brasileira Sub-17

Trio disputará dois amistosos diante do Paraguai, em Assunção, e vai desfalcar o Verdão em duas rodadas do Campeonato Paulista da categoria
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Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 07:30
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Três jogadores do Palmeiras foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, conforme apontou a lista divulgada nesta sexta-feira (13). Apareceram na relação o zagueiro Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e atacante Giovani.placeholderDesfalcando o Verdão entre os dias 25 de agosto e 06 de setembro, o treinador Victor Gomes convocou 23 nomes para a disputa de dois jogos preparatórios contra o Paraguai, em Assunção, nos dias 2 e 5 de setembro. Durante esse período, o Palmeiras vai encarar o Campeonato Paulista da categoria, com início marcado para o dia 28.Os jogos da Seleção Brasileira diante da Albirroja estão marcados para às 10h (de Brasília) do dia 2, quinta feira, e do dia 5, domingo. O primeiro embate será disputado no Estádio Arsenio Erico, do Club Nacional, enquanto o segundo está marcado para o Estádio Manuel Ferreira, do Club Olímpia.Confira todos os convocados:
Goleiros:
Diego Fernandes – Clube Atlético MineiroDyogo – Clube de Regatas do FlamengoMycael – Club Athletico Paranaense
Laterais:
Leonardo Ataíde – Club Athletico ParanaenseLeo Mana – Sport Club Corinthians PaulistaVinicius Tobias – Sport Club InternacionalGuilherme (Biro) – Sport Club Corinthians Paulista
Zagueiros:
Gabriel (Vareta) – Sociedade Esportiva PalmeirasRômulo – Clube Atlético MineiroTiago Coser – Associação Chapecoense de FutebolYthallo – São Paulo Futebol Clube
Meio campistas:
Andrey – Clube de Regatas Vasco da GamaArthur – Fluminense Football ClubLucas Eduardo – Clube de Regatas Vasco da GamaLuiz Freitas – Sociedade Esportiva PalmeirasLuizinho – São Paulo Futebol ClubeMatheus Gonçalves – Clube de Regatas do Flamengo
Atacantes:
Caio – São Paulo Futebol ClubeErick – Clube de Regatas Vasco da GamaGiovani – Sociedade Esportiva PalmeirasMatheus Nascimento – Botafogo de Futebol e RegatasSávio – Clube Atlético MineiroAngelo – Santos Futebol Clube

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