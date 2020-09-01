futebol

Palmeiras tem rival 'quase perfeito' para voltar a vencer no Brasileiro

Alviverde enfrentou o Internacional em seis oportunidades no Allianz Parque e venceu cinco vezes, além de um empate. Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2)...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 08:00

Crédito: Zé Rafael marcou na vitória no ano passado, no Allianz Parque (Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!
O Palmeiras volta para casa depois de três rodadas para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (2), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
Após vitórias contra Athletico-PR e Santos - foi mandante e atuou no Morumbi - e empate diante do Bahia, o Alviverde recebe um adversário em que vai bem atuando no Allianz Parque. São cinco vitórias e um empate, justamente na primeira vez em que se enfrentaram após a reforma, em 2015.Desde então são cinco triunfos seguidos. No Brasileirão, a vitória mais emblemática aconteceu na edição de 2016, que ajudou a encaminhar o título. No outro torneio nacional, o Palmeiras passou pelo Inter nas quartas de final de 2015 ao vencer por 3 a 2.
São oito gols marcados e três sofridos contra os gaúchos. Líder do Brasileiro, o Colorado vem de vitória fora de casa contra o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos.
Palmeiras x Inter no Allianz Parque:2019: Palmeiras 1x0 Inter (Copa do Brasil)2019: Palmeiras 1x0 Inter (Brasileiro)2017: Palmeiras 1x0 Inter (Copa do Brasil)2016: Palmeiras 1x0 Inter (Brasileiro)2015: Palmeiras 3x2 Inter (Copa do Brasil)2015: Palmeiras 1x1 Inter (Brasileiro)​

Tópicos Relacionados

internacional palmeiras
Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

