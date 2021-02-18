Palmeiras tem o pior aproveitamento contra os atuais times do Z-4

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebeu o Palmeiras e venceu por 1 a 0. Com o resultado no Couto Pereira, o Verdão se consolidou como a equipe dona do pior aproveitamento contra os atuais times da zona de rebaixamento, com 25%.

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Quando fez frente aos times do Z4, o Alviverde venceu apenas uma vez. Foi pela 20ª rodada do Brasileirão, diante do Vasco, que o time, já sob o comando de Abel Ferreira, bateu o Vasco, do técnico Ricardo Sá Pinto.

Em números gerais, são oito jogos contra os clubes da zona da degola. Além da vitória sobre o Cruz-Maltino, o alviverde empatou três e perdeu outros quatro.Diante da conquista de seis dos 24 pontos possíveis, o aproveitamento é pior do que equipes como Botafogo (27.8%), Sport (37.5%), Atlético-GO (38.1%) e Coritiba (44.4%).

Botafogo e Coritiba, únicos times que já estão rebaixados matematicamente, foram determinantes para a derrocada de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Depois de uma sequência de 20 jogos invicto, o Verdão se tornou a primeira equipe a perder para a equipe carioca no Brasileiro.Após o revés contra o São Paulo, que, inclusive, marcou a primeira vez que o Palmeiras perdeu para o rival dentro do Allianz Parque, Luxa foi dominado pelo Coxa, e a diretoria optou por demiti-lo.

Abaixo, todos os resultados do Palmeiras contra os integrantes do Z4:

Palmeiras 1 x 1 Vasco (1ª rodada) – Allianz ParqueVasco 0 x 1 Palmeiras (20ª rodada) – São Januário

Palmeiras 1 x 1 Goiás (3ª rodada) – Allianz ParqueGoiás 1 x 0 Palmeiras (22ª rodada) – Serrinha

Botafogo 2 x 1 Palmeiras (14ª rodada) – EngenhãoPalmeiras 1 x 1 Botafogo (33ª rodada) – Allianz Parque