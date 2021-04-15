Palmeiras tem índice baixo de vitórias e acertos nas últimas decisões por pênaltis

O revés nos pênaltis, porém, não é novidade para o Alviverde. Isso porque nas últimas três decisões, a equipe saiu derrotada em todas, feito que custou os títulos da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e uma conquista de terceiro lugar no Mundial de Clubes.Diante de Al-Alhy, Flamengo e Defensa y Justicia, o índice e acerto do Palmeiras foi de apenas 52,6%, de acordo com o site de estatísticas SofaScore. Foram 19 cobranças e apenas 10 convertidas. O aproveitamento seria ainda pior se não fossem Gustavo Gómez e Raphael Veiga, que acertaram todas as quatro chances que tiveram somados (levando em conta apenas as disputas de pênaltis, e não as cobranças durante os jogos). Sem eles, o aproveitamento seria de apenas 42,8%.Além do baixo desempenho recente, o Palmeiras também soma apenas duas vitórias nas últimas dez disputas por penalidades. Desde a conquista da Copa do Brasil, em 2015, apenas diante do Santos, nas semifinais do Campeonato Paulista de 2018, e versus o Corinthians, na final do Paulistão de 2020, os resultados foram favoráveis ao Verdão.