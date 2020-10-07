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futebol

Palmeiras tem formação inédita na defesa para manter série invicta

Por necessidade, Vanderlei Luxemburgo escala quatro reservas no setor e um deles atuará improvisado contra o Botafogo. Verdão não perde há 20 partidas, 12 delas no Brasileirão...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 07:07

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 07:07
Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Gustavo Scarpa. Esta será a formação da defesa do Palmeiras para a partida desta quarta-feira (7), contra o Botafogo às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
Com apenas dois titulares no setor, o técnico Vanderlei Luxemburgo precisou improvisar na lateral esquerda para encontrar a formação que tenta manter a série invicta de 20 partidas na temporada, 12 delas dentro do Campeonato Brasileiro.
Sem contar com Weverton, na Seleção Brasileira, Jailson vai para o segundo jogo oficial na temporada, uma vez que só atuou na estreia do Verdão no Brasileiro, também no Rio de Janeiro, no empate contra o Fluminense: 1 a 1.Luan entra na vaga de Gustavo Gómez, outro selecionável que está com o Paraguai para a disputa das Eliminatórias, assim como o lateral-esquerdo Matías Viña, no Uruguai.
Sem poder contar com Lucas Esteves, em transição após uma lesão muscular, Luxemburgo optou por Gustavo Scarpa. O jogador chegou a atuar alguns minutos na temporada como lateral na derrota para o Red Bull Bragantino, ainda na fase de grupos do Paulistão.
O duelo diante do Botafogo será o primeiro dos três em que os atletas estarão com as respectivas seleções. O Palmeiras ainda enfrenta o São Paulo e Coritiba, ambos no Allianz Parque.
A formação defensiva pode sofrer alterações nestes confrontos, já que Felipe Melo está pendurado e Lucas Esteves tem chance de retornar.

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