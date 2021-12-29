Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras tem dois nomes em time ideal da América do Sul em 2021

Bia Zaneratto e Bruna Calderan foram selecionadas entre as principais jogadoras do continente
...

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 06:30
O Palmeiras teve dois nomes selecionados para o time ideal da América do Sul, feito pela IFFHS. A atacante Bia Zaneratto, que participou apenas da primeira metade da temporada alviverde, e a lateral Bruna Calderan foram escolhidas para a equipe. A centroavante está ao lado de Victoria e Gabi Nunes no ataque ‘titular’. Bruna, por outro lado, ficou no ‘banco de reservas’.
Bia Zaneratto e Bruna Calderan se destacaram pelo Palmeiras na temporada 2021. As duas jogadoras, que fizeram parte da Seleção do Brasileirão A1, estarão em 2022 no Verdão.
Crédito: (Foto:Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados