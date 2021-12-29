Palmeiras tem dois nomes em time ideal da América do Sul em 2021

O Palmeiras teve dois nomes selecionados para o time ideal da América do Sul, feito pela IFFHS. A atacante Bia Zaneratto, que participou apenas da primeira metade da temporada alviverde, e a lateral Bruna Calderan foram escolhidas para a equipe. A centroavante está ao lado de Victoria e Gabi Nunes no ataque ‘titular’. Bruna, por outro lado, ficou no ‘banco de reservas’.