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futebol

Palmeiras tem dois jogadores na Seleção do Paulistão

Weverton e Rony foram escolhidos para estar entre os melhores jogadores do estadual 2021; Renan foi eleito como "Revelação"...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco
A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu, nesta segunda-feira (24), a premiação dos melhores jogadores do Campeonato Paulista de 2021. Mesmo sem ter conquistado o título, o Palmeiras teve dois nomes citados na Seleção do Campeonato, que é escolhida através do voto dos técnicos e capitães das equipes do torneio: o goleiro Weverton e o atacante Rony.
No Palmeiras desde 2018, o arqueiro conquistou seu quinto prêmio individual com a camisa palmeirense – Bola de Prata 2018 e 2020, Troféu Mesa Redonda de 2019 e 2020. No estadual do ano passado, além da taça de campeão, Weverton também foi o goleiro menos vazado da competição. Na temporada atual, ele fez nove jogos e sofreu sete gols na trajetória.Já Rony, que chega para sua segunda temporada no Palmeiras, vai para a terceira “Seleção do Campeonato” – ele já esteve na da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele também esteve na Seleção ideal da América do Sul, eleita pelo jornal El País. No Paulistão de 2021, fez seis jogos, marcando um gol, na vitória por 1 a 0 em cima do Red Bull Bragantino, que garantiu a classificação para a semifinal.
Fora os dois nomes na Seleção, o zagueiro Renan, de 19 anos, foi eleito como “Revelação do Campeonato”. Promovida para a equipe principal na temporada passada, o jovem fez 10 jogos na competição, sendo destaque no setor defensivo palmeirense.

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