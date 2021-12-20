Palmeiras tem dois jogadores entre os três mais valiosos do Brasil

O Palmeiras passou a ter o elenco mais valioso do continente americano, de acordo com o Transfermarkt. No Brasil, o Verdão conta com dois jogadores no entre os três mais caros. São eles Danilo e Patrick de Paula, ambos formados na base alviverde.O primeiro, de 20 anos, está avaliado em 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115,2 milhões na cotação atual), enquanto o segundo em 16 milhões de euros (cerca de R$ 102,4 milhões). Ambos ficam atrás de Gabriel Barbosa, do Flamengo, que lidera com um valor de 26 milhões de euros (R$ 166,4 milhões).