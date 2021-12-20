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futebol

Palmeiras tem dois jogadores entre os três mais valiosos do Brasil

Danilo e Patrick de Paula estão no Top 3, segundo avaliação do Transfermarkt...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 12:00

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:00

O Palmeiras passou a ter o elenco mais valioso do continente americano, de acordo com o Transfermarkt. No Brasil, o Verdão conta com dois jogadores no entre os três mais caros. São eles Danilo e Patrick de Paula, ambos formados na base alviverde.O primeiro, de 20 anos, está avaliado em 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115,2 milhões na cotação atual), enquanto o segundo em 16 milhões de euros (cerca de R$ 102,4 milhões). Ambos ficam atrás de Gabriel Barbosa, do Flamengo, que lidera com um valor de 26 milhões de euros (R$ 166,4 milhões).
As Crias da Academia são responsáveis pela maior parte da elevação na avaliação do clube no mercado nesta última temporada. Depois de subirem ao profissional em 2020, consolidaram-se como peças importantes do Verdão nas campanhas vitoriosas do time em 2021.Além de Danilo e Patrick, Gabriel Menino e Gabriel Veron aparecem entre os cinco primeiros, empatados com 15 milhões de euros (R$ 96,4 milhões) na quinta posição. O zagueiro Renan, de 19 anos, fica em 15º, com valor estimado em 9 milhões (R$ 54,7 milhões).
Crédito: Wesley,GabrielVeron,LucasEsteves,PatrickdePaula,RenaneDanilo:CriasdaAcademiacomemorandootítulodaCopadoBrasil(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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