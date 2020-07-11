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futebol

Palmeiras tem dois dias de folga após semana intensa de treinamentos

O grupo, que está de volta às atividades coletivas desde 1º de julho, chegou a ter atividades
em dois períodos em alguns dias; reapresentação do elenco acontece na próxima segunda
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LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 20:39

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:39

Crédito: O meia Raphael Veiga destacou trabalhos do Palmeiras ao longo desta semana (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras finalizou na sexta-feira a segunda semana de trabalhos após o retorno da paralisação causada por conta do coronavírus. Ainda sem o técnico Vanderlei Luxemburgo, diagnosticado com COVID-19, o elenco treinou forte e, agora, ganhará dois dias de folga até a próxima segunda, quando acontece a reapresentação na Academia de Futebol.
- Foi uma semana de bastante trabalho. Tivemos treinos físicos, técnicos e táticos e duas vezes na semana tivemos treino em dois períodos. A folga do fim de semana será importante agora para podermos nos recuperar bem e estarmos preparados para começarmos de novo na segunda com foco total – disse o meio-campista Raphael Veiga.

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