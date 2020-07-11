Palmeiras tem dois dias de folga após semana intensa de treinamentos

O Palmeiras finalizou na sexta-feira a segunda semana de trabalhos após o retorno da paralisação causada por conta do coronavírus. Ainda sem o técnico Vanderlei Luxemburgo, diagnosticado com COVID-19, o elenco treinou forte e, agora, ganhará dois dias de folga até a próxima segunda, quando acontece a reapresentação na Academia de Futebol.

- Foi uma semana de bastante trabalho. Tivemos treinos físicos, técnicos e táticos e duas vezes na semana tivemos treino em dois períodos. A folga do fim de semana será importante agora para podermos nos recuperar bem e estarmos preparados para começarmos de novo na segunda com foco total – disse o meio-campista Raphael Veiga.