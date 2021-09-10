Palmeiras tem a chance de encerrar jejum de oito jogos contra o Flamengo

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O Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Flamengo no domingo (12), no Allianz Parque, às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão. Mais do que três pontos e a manutenção da luta pela liderança, o duelo marca o encontro entre as duas maiores potências do futebol brasileiro dos últimos anos e oferece ao Verdão a chance de encerrar um incômodo jejum.placeholderO Alviverde não vence o Rubro Negro desde 2017, quando Deyverson marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 na 34ª rodada do Brasileirão daquele ano. Desde então, foram oito jogos, com quatro empates e quatro vitórias do clube carioca.

Em 2019, duas derrotas para o Flamengo acabaram sacramentando as demissões de Felipão e de Mano Menezes, além de também custar o emprego do então diretor Alexandre Mattos.

Sob o comando de Abel Ferreira, são duas derrotas e um empate contra o adversário. Pela Supercopa do Brasil de 2021, o Verdão fez um de seus melhores jogos da temporada e acabou empatando em 2 a 2, mas foi derrotado nos pênaltis após desperdiçar a vantagem nas cobranças.Se o tabu do treinador português contra o Rubro Negro incomoda, por outro lado, também há uma marca negativa do outro lado. Agora no comando do clube do Rio de Janeiro, Renato Gaúcho jamais venceu Abel Ferreira. Foram três jogos pelo Grêmio diante do Verdão, com um empate e duas derrotas – ambas nas finais da Copa do Brasil de 2020.

Palmeiras e Flamengo têm disputado entre si a maioria dos títulos nacionais e internacionais nas últimas temporadas e viram a rivalidade crescer.Confira a atual sequência sem vitórias do Verdão: